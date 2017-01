Tisíce řidičů ignorují pruhy určené autobusům

Praha - Hrozba pokuty snad vychová řidiče, doufá vedení Prahy. Do pruhů určených hlavně pro autobusy hromadné dopravy nepovoleně jezdí tisíce vozidel. Hlavní město chce proto navrhnout změnu zákona, aby bezohledné řidiče mohla pokutovat městská policie.

Jízdní pruh pro autobusy MHDFoto: DENÍK/ Vít Šimánek

Ti, co jezdí v MHD, mohou cestovat Prahou rychleji, díky vyhrazeným pruhům. Pokud je tedy nezatarasí auta s jedním pasažérem. „Celkem 70 procent vozidel, která jedou preferenčními pruhy určenými mimo jiné pro autobusy, v něm nemají co dělat," řekl v pátek náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

Vychází z analýzy, kterou vypracovala Technická správa komunikací. Ta sledovala pět pracovních dnů 54 preferenčních pruhů ve 20 lokalitách. Vždy v ranní a odpolední špičce. Celkem za měřené období jelo jízdním pruhem 114 728 vozidel, 84 002 z nich jelo bez povolení.

V Praze je 129 jízdních pruhů

„Situace je alarmující," zhodnotil Dolínek. Nejméně řidiči respektují zmíněné pruhy v ulicích Duškova, Evropská, Českobrodská, Plzeňská, kde celkový počet nepovolených vozů v preferenčním pruhu přesahoval tisíce průjezdů za den.

Celkem je v hlavním městě 129 jízdních pruhů, které jsou určeny pro autobusy, žlutá taxi vezoucí zákazníka, auta integrovaného záchranného systému a pohotovostní vozidla, která řeší havárie plynu či vody. Do pruhů mohou i cyklisté, ale příliš toho podle závěrů analýzy nevyužívají.

Strážníci se vrátí do minulosti

„Město nechce pokutovat řidiče za to, že jezdí, ale když máme nastavena pravidla, chceme, aby je respektovali. Někteří se nesmí spoléhat na to, že ti hloupí si to odstojí a oni je objedou," uvedl Dolínek s tím, že by místa s preferenčními pruhy měli častěji kontrolovat strážníci.

To je ale problém. Jediný, kdo může vozy s neukázněnými řidiči zastavit a pokutovat, je státní policie. „Městská policie v současnosti takové oprávnění nemá, přišla o něj v červnu roku 2011," řekl pražský radní pro bezpečnost Libor Hadrava. Nynější situace podle radního způsobuje zbytečně velké množství úkonů, které musí strážníci udělat, než předají případ do správního řízení.

Praha proto chce využít možnosti, že může, stejně jako další tuzemské kraje, předložit návrh na změnu zákona. Ten by mohl být hotový do dvou měsíců. Pokud by změna prošla, mohli by práci dopravní policie dělat pražští strážníci.

Vymezených cest přibude

„Nechci, aby policie ztrácela čas v preferenčních pruzích, ale nastavit zákon tak, aby to mohla dělat městská policie, která na to má zázemí a prostředky," doplnil náměstek pro dopravu.

Město už má i vytipovaná místa u preferenčních pruhů, kde by mohli strážníci v dopravní špičce odchytávat vozidla, která nemají v cestě pro hromadnou dopravu co pohledávat.

Město potřebu pruhů vyhodnocuje

Pruhy pro autobusy by měly v Praze přibývat. Už nyní se počítá s jejich vytvořením kupříkladu v ulicích Svatovítská, Průmyslová, Chlumecká či U Plynárny. Zároveň některé zase mizí.

„Pruhy vznikají kvůli urychlení veřejné dopravy. Jejich potřebu vyhodnocujeme. Třeba na Hradčanské se ukázalo, že už nejsou potřeba, a proto jsme je zrušili," sdělil Dolínek. Celkem je v metropoli 27 kilometrů preferenčních pruhů pro veřejnou dopravu.

Čtěte také: Denně PID využije asi 180 tisíc lidí, oslavy vzniku budou na podzim