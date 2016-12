Tipy, kam v Praze vyrazit mezi svátky

Praha - Přinášíme aktuální přehled aktivit pro volný čas.

Mezi svátky do zoo

Na zbytek vánočních prázdnin připravila pražská zoo řadu komentovaných krmení, při kterých dostanou zvířátka ochutnávku z dárků, které jste jim přinesli na Štědrý den. Kopytníci si pochutnají na vánočním stromku. V rezervaci Bororo uvidíte od 12 hodin cvičení se zvířaty.

U trojského zámku 120/3, Praha 7, do 30. 12.

Týden sportu zdama

Pražané si až do konce roku zdarma zasportují v desítkách sportovišť po celém hlavním městě. Je na vás, jestli si vyberete bruslení, squash, cvičení ve fitness nebo horolezeckou stěnu. Týden sportu zdarma je zkrátka vhodnou příležitostí, jak si vyzkoušet různé sporty a jak si třeba najít novou náplň volného času. Na některá sportoviště je nutná registrace online na webu Prahy sportovní.

do 31. 12.

Profesionální box

Galavečer profesionálního boxu a K1 vypukne v pátek v Lucerně. Večer se ponese v duchu 30. let a nabídne historicky první uvedení osobnosti do boxerské síně slávy. Oceněným se stane in memoriam Jaroslav Tomsa, zakladatel kaskadérské společnosti. V ringu se představí například veteráni Luboš Šuda a Jiří Apeltauer.

Štěpánská 61, Praha 1, 30. 12., od 19 hodin

Exkurze na letiště

Exkurze vás zavede do letištního provozu na ploše i po jeho zákoutích, kam se běžný cestující nedostane. Podíváte se tak, jak vypadá odbavení, příprava na odlet nebo nahlédnete do hangáru. Před návštěvou je nutná registrace předem na webových stránkách letiště.

K letišti 1073/25, Praha 6, do 31. 1.