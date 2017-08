Termín prezidentských voleb vyhlásí předseda Senátu ve středu

Termín druhých přímých voleb prezidenta republiky bude vyhlášen ve středu. Oznámí jej předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Volby se musí uskutečnit počátkem příštího roku. Nejpozději si lidé začnou budoucí hlavu státu vybírat 19. a 20. ledna.

Ve volbách bude o znovuzvolení usilovat Miloš Zeman. Mezi jeho soupeře budou patřit mimo jiné bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a textař Michal Horáček. Všichni tři už ohlásili, že disponují více než 50 tisíci podpisy nutnými pro občanskou nominaci. Zájem ucházet se o prezidentský úřad ohlásily dvě desítky lidí, například bývalý šéf mladoboleslavské automobilky Vratislav Kulhánek za ODA nebo nejnověji šéf Asociace obranného průmyslu Jiří Hynek za Realisty.

Prezidentské volby se musejí podle zákona uskutečnit tak, aby se jejich první kolo konalo ve lhůtě od 60 dnů před koncem volebního období úřadujícího prezidenta. Případné druhé kolo musí být ale nejpozději 30 dnů před uplynutím tohoto limitu. Miloš Zeman se úřadu ujal 8. března 2013. První kolo by tak mohlo být i 12. a 13. ledna příštího roku. Případné finále však bude muset být nejpozději 2. a 3. února příštího roku.

Volby musí Štěch podle zákona vyhlásit nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Až bude jeho rozhodnutí vyhlášeno ve Sbírce zákonů, odstartuje tím i oficiální volební kampaň, v níž každý z kandidátů bude moci utratit nejvýše 40 milionů korun. Do pěti dnů po vyhlášení termínu si pak bude muset zřídit transparentní účet pro financování volební kampaně. Ve veřejnoprávní televizi a rozhlase by se mohl představit prostřednictvím volebních spotů, s jejichž vysíláním se začne nejpozději 3. ledna.

Pokud se šéf horní komory rozhodne pro nejzazší možný termín prezidentských voleb, dá adeptům čas na odevzdání přihlášek do 14. listopadu. Do konce listopadu by bylo možné odstranit případné vady na přihláškách. Ministerstvo vnitra by pak o registraci kandidátních listin muselo rozhodnout do 1. prosince.