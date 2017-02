Tanečníci na Palackého náměstí upozornili na problém násilí na ženách

Praha - Konečnou verzi regulačního plánu pro smogové situace v Praze by mělo mít město hotovou do 31. srpna 2017. Platný by pak měl být plán od 31. ledna 2018. Na jednání magistrátního výboru pro dopravu to řekla radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice). Regulační plán by neřešil pouze dopravu, ale například i takzvané stacionární zdroje, tedy například velké podniky. Smogovou situaci v Praze vyhlásili meteorologové v úterý ráno, letos je to již potřetí.