Středoškolačky se zúčastní letní IT školy na ČVUT a MUNI

Praha - České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) a Masarykova univerzita v Brně (MUNI) příští týden otevřou své brány šedesátce studentek středních škol, které se tam budou věnovat programování, kódování či vytváření webu nebo her. Ve spolupráci se společností Czechitas obě školy již třetím rokem organizují týden letní IT školy, kde se snaží dívkám ukázat, že počítače nejsou pouze klučičí doménou.

Czechitas. Ilustrační fotoFoto: www.facebook.com/czechitas

Letní IT škola potrvá v Praze od 20. do 26. srpna. Pořadatelé na ni přednostně vybírali dívky od 14 do 19 let, přihlásit se ale mohli i stejně staří chlapci a mladé ženy do 25 let. Každá z obou vysokých škol se bude starat o třicetičlennou skupinu.

Program je určen pro úplné začátečnice

Program je určen pro úplné začátečnice bez předchozí zkušenosti s IT. "Během letní školy se dívky seznámí se základy různých IT disciplín, získají si vztah k informatice, což jim může pomoci v rozhodování, jakému oboru se budou věnovat po ukončení střední školy," sdělila ČTK koordinátorka projektu Ilona Prausová z rektorátu ČVUT.

Odborníci doufají, že dívky budou v budoucnosti svou kariéru směřovat více do některého z technických oborů. Nedávný průzkum společnosti Microsoft potvrdil, že v porovnání s dalšími evropskými zeměmi mají nyní české dívky o studium informatiky malý zájem. Potvrdil to i nedávný průzkum společnosti Microsoft. Podle něj baví české dívky mezi třináctým a patnáctým rokem, což je klíčové období pro výběr střední školy, přírodní vědy a informatika nejméně v celé Evropě.

Ženy tvoří 20 procent absolventů

Ženy tvoří 20 procent absolventů oboru informatiky v Evropě, v České republice je to 16 procent. V IT pracuje jen devět procent Češek, evropský průměr je 16 procent. Na ČVUT studuje aktuálně IT obory na fakultě informatických technologií 14,4 procent studentek. Na elektrotechnické fakultě je jich 15 procent.

Účast na týdenní letní IT škole stojí v Praze pět tisíc korun včetně stravování. Mimopražským studentkám ČVUT nabízí možnost ubytování na vysokoškolských kolejích zdarma. V Brně zaplatí účastnice čtyři tisíce korun s ubytováním na kolejích. Bez něj je to o tisícikorunu méně.

Organizátoři slibují spoustu práce i zábavy. Na programu bude seznamování s celou řadou technologií, sestavování legorobotů a několik zajímavých exkurzí, například do vědecko-výzkumných laboratoří. Na seminářích by měli vystoupit i odborníci z praxe. ČVUT se snaží motivovat dívky ke studiu techniky i prostřednictvím projektu Holky, pozor!, kterému se věnuje přibližně šest let. Láká jím děvčata na exkurze, soutěže, přednášky a akce, jako je právě letní IT škola pro dívky.