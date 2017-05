Středočeské obce uzavírají silnice pro kamiony, Praze se to nelíbí

Praha - V Praze se o tom mluví, ve středních Čechách konají. Řeč je o tranzitní dopravě, kterou na svých silnicích nechce snad nikdo. Od léta nově kamiony neprojedou Říčany, další obce z obavy, že by se kamiony přesunuly k nim, zvažují stejné řešení. Vedení Prahy to považuje za nefér jednání.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Na začátku přitom byla právě Praha a vyjádření náměstka primátorky Petra Dolínka, že chce vjezd kamionů do metropole zakázat. Vzápětí se zvedla velká vlna nevole od starostů obcí ve Středočeském kraji, které se obávaly, že pokud by pražský zákaz začal platit, všechny kamiony budou projíždět přes ně. Velkým kritikem Dolínkova přístupu byl tehdy starosta Říčan Vladimír Kořen (Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město).

K Říčanům se přidaly Úvaly

A nyní po roce jednání a příprav, si Říčany a okolní obce mohou oddychnout, s vydáním zákazu kamionů přišly dřív. „Hlavní město velmi reálně uvažuje o podobném opatření. O přípravě projektu čteme měsíc co měsíc v novinách. Nemohli jsme čekat, moc jsme nemluvili a jednali jsme," oznámil minulý týden starosta Vladimír Kořen.

Zákaz bude platit na silnicích II. a III. tříd, půjde například o dálniční přivaděč z Říčan a okolí na dálnici D1, tedy silnici II/101. Poté, co budou v této oblasti zákazové značky rozmístěny, řidiči kamionů, kteří ve městě nebudou mít nakládku ani vykládku, skrz ní projedou jen za cenu pokuty.

„Vše je teď ve fázi výběru firmy, která dopravní značení rozmístí. Já doufám, že během června už budou na svém místě," dodává Kořen. Do konce roku se navíc k zákazu kamionů na silnici II/101 připojí město Úvaly. „Říčany byly se zákazem o něco napřed, u nás je to zatím ve schvalovacím procesu. Když půjde vše dobře, na podzim by skrz Úvaly kamiony už neprojely," upřesňuje vedoucí odboru investic a dopravy v Úvalech Petr Matura.

I Praha má řešení

Rychlé jednání Říčan a dalších středočeských měst ovšem nemile překvapilo náměstka Dolínka. „Co se teď stane? Zase všechny kamiony budou posílat do metropole. Praha je tlačena ministerstvem dopravy a autodopravci, aby takové kroky nedělala, ale všude okolo kamiony zakážou? To mi nepřipadá fér," namítá.

Nicméně také v hlavním městě se rýsuje konkrétní podoba řešení. Magistrát uvažuje o dvou variantách, jak kamiony delší 12 metrů na svém území omezit. Při té mírnější by delší kamiony nemohly sjet z Pražského okruhu do centra Prahy, průjezd po okruhu včetně jeho dočasného vedení přes Chodovskou a Štěrboholskou radiálu by ale zůstal nedotčen, při radikálnější verzi by se Jižní spojka uzavřela kamionům zcela.

Náměstek primátorky se přiklání spíše k druhé variantě. „Opravdu nemůžeme za to, že stát nebyl schopen dokončit okruh kolem Prahy," říká. Nicméně vše bude ještě záležet na jednání s ministerstvem dopravy, které by se mělo uskutečnit na konci května. Tam by měl zaznít jasný závěr, k jaké variantě nakonec metropole opravdu přistoupí.

Autodopravci: nejdříve je třeba dostavět okruh

Že nakonec nedojde ani k jedné variantě, doufá Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Mluvčí sdružení Martin Felix navíc pokládá naprosté uzavření Jižní spojky za neuskutečnitelný záměr. „Jižní spojka je sice zatížená, ale stále je to velkokapacitní komunikace, po které projede asi deset tisíc kamionů denně. Kdyby se potkaly tyto kamiony na silnicích II. a III. tříd, tak to těm obcím ohromně zkomplikuje život, ty silnice ani nejsou na takovou zátěž přizpůsobeny, způsobilo by to naprostý kolaps dopravy," říká.

Také proto považuje postupné uzavírání středočeských silnic II. a III. třídy pro tranzitní dopravu, která nemíří do některého z místních logistických center nebo překladišť, za legitimní. Pro Prahu vidí jediné řešení: dostavět pražský okruh, do té doby musí být Jižní spojka kamionům přístupná.

Okolní obce nadšené nejsou

Krok, ke kterému přistoupilo vedení města Říčan, ovšem nejspíš nepocítí jen Pražané, obávají se ho i okolní obce, které se do oblasti zákazu už nevešly. Vladimír Kořen sice namítá, že na plánu pracoval tým odborníků, který ho vytvořil tak, aby jeho účinnost nezhoršila situaci s tranzitní dopravou v dalších obcích, ty ale jeho slovům příliš nevěří.

„Až se zavřou Říčany, tak se u nás počet projíždějících kamionů teprve zvýší," obává Tomáš Rychta, starosta Štíhlic, které leží asi osm kilometrů od vytyčeného zákazu. Problém s kamionovou dopravou tu mají už dnes, v nejhorším případě skrz obec s necelými dvě stě obyvateli projede několik desítek kamionů denně, o jejichž zákazu tu ale dosud neuvažovali.

„Nejhorší je, že když to zakážeme my, tak se problém přesune dál, v tomto případě do Kostelce nad Černými lesy, a tam je to ještě horší, kamiony projíždí centrem, kde jim vyvalují kostky," namítá starosta. Podle něj to ale nakonec tak dopadne, jiné řešení nevidí. Smysl uvažovat o tom ale má podle něj jen ve chvíli, kdy se spojí víc obcí dohromady, a k takové domluvě dosud nedošlo. „Pokud za mnou přijde starosta z okolí, že budou dělat zákaz, tak já se k tomu samozřejmě připojím," dodává starosta.