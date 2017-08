Střecha Lucerny se na týden zpřístupnila veřejnosti

Praha - Střecha paláce Lucerna se otevřela pro veřejnost. Na jeden týden tak mají lidé příležitost navštívit toto unikátní místo v centru Prahy s překrásnými výhledy na město. Za zpřístupněním střechy stojí známý kavárník Ondřej Kobza, který si jí pronajímá od majitelky Lucerny Dagmar Havlové, švagrová prvního českého prezidenta. Nově plochu střechy o tisíci metrech čtverečních pokrývají palubky ze sibiřského modřínu.

Jednou by na střeše měla vzniknout komunitní zahrada, farma a kavárna, kde by se konaly přednášky a semináře. Alespoň takový je sen Ondřeje Kobzy. „Doufám, že za dva roky zpřístupníme střechu na pořád. V této chvíli je úspěchem už to, že se otevřela na pár dní,“ prozradil při včerejším otevření, které provázela hudba čtyř harfistek a kdákání slepic, které by na ní jednou také měly najít své místo. Návštěva střechy je možná do středy 23. srpna vždy od 12 hod do 20 hod. Vstupné činí 100 korun, ale přispět mohou lidé i víc. Vybrané peníze budou použité na další opravy.