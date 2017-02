Strážníci by měli v květnu začít používat nové speciální vozy

Praha - Hlavní město spustí aplikaci a webovou stránku zmente.to, kde budou moci Pražané upozornit na rozbité lavičky, chodníky či polámané stromy. Stěžovat si budou moci i na dochvilnost MHD. Cílem projektu je vytvořit jednotné místo, kam lidé mohou zasílat své podněty. Projekt by měl být plně spuštěn do měsíce. Novinářům to v pátek řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). V první fázi se zapojí především dopravní podnik (DPP), Technická správa komunikací (TSK) a Ropid. Náklady město neuvedlo.