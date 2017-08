Strany slibují zvyšování platů u policie nebo odmítání kvót

Praha - Zlepšení platových podmínek nebo větší investice do bezpečnostních sborů slibují politické strany před podzimními volbami. V oblasti vnitřní bezpečnosti se napříč stranami objevuje nové téma odmítání kvót EU na přerozdělování uprchlíků. Téma je reakcí na migrační krizi, jež vypukla v roce 2015. Strany se většinově shodují na tom, že je potřeba pomáhat přímo v zemích, odkud běženci prchají. Strany navrhují také změny v evropském azylovém systému, který podle nich nefunguje. Vyplývá to z předvolebních programů a vizí stran pro následující roky.

Přerozdělovací kvóty ve volebním programu odmítají ODS, KSČM, ČSSD či SPD. Na fenomén migrace, která se může podle politiků stát závažnou hrozbou v souvislosti s terorismem, upozorňují i strany jako KDU-ČSL, TOP 09 nebo hnutí ANO.

Všichni chtějí zvyšovat investice do platů a vybavení

Smířlivější tón zvolili Piráti, kteří apelují na racionální přístup k uprchlíkům v česku i Evropě. „Piráti nepovažují za řešení kvóty, ale apelují na evropskou solidaritu s přetíženými státy a na společný evropský postup," stojí ve stanovisku strany. Podobně se vyjadřují Zelení, podle kterých by Česko mělo navýšit svůj podíl odpovědnosti. Nynější vláda kvóty odmítla, z 2691 míst podle statistik převzala 12 osob.

Strany ve svých programech také upozorňují na možné hrozby kybernetické kriminality nebo terorismu, kvůli kterým strany slibují například zlepšení fungování a spolupráce tajných služeb. ČSSD by také chtěla posilovat spolupráci bezpečnostních struktur na celoevropské úrovni policie, armády a zpravodajských služeb.

V oblasti vnitřní bezpečnosti strany nabízejí různé recepty, jak zlepšit fungování bezpečnostních sborů, zejména policie. V podstatě všechny strany slibují, že budou zvyšovat investice do platů či vybavení. ODS chce například vytvořit novou databázi zájemců o službu v ozbrojených a bezpečnostních sborech.

Důsledný boj s kriminalitou bude pokračovat

TOP 09 plánuje změny systému výsluh, které by měly zabránit odchodům zkušených policistů. „Výsluhy by měly být vypláceny až v rámci starobního důchodu po dosažení určitého věku jednotlivce, přičemž částka pak bude záviset na délce jeho služby," píše v programu TOP 09. Piráti zase chtějí podporovat kariérní růst policistů.

Kriminalita v Česku klesá tři roky po sobě, naposledy v loňském roce o 12 procent na 217.927 trestných činů. Pokles tak kopíruje funkční období současné vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Důsledný boj s kriminalitou v programu slibuje například ODS, která chce přestupky stejné povahy jako například kapesní krádeže sčítat a pak klasifikovat jako trestný čin. Snížení administrativy, aby měli policisté víc času na stíhání drobné kriminality, v programech slibují Piráti nebo TOP 09.

TOP 09 chce zveřejnit mapy kriminality, což ve své knize o vizi fungování státu do roku 2035 popisuje také šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Podle Babišovy knihy by měl například vzniknout komunikační portál, který by umožnil videohovory s policisty. Babiš a TOP 09 se v podstatě shodují na vizi, že by konkrétní policista měl mít na odpovědnost za konkrétní lokalitu.