Stranám končí možnost doplňovat adepty na poslance

Stranám a hnutím, které se přihlásily do říjnových sněmovních voleb, dnes končí možnost doplňovat své kandidátní listiny o další adepty na poslance. Toto právo mohou využít hlavně neparlamentní uskupení, která předložila neúplné kandidátky.

I když má Sněmovna 200 členů, strany a hnutí mohou nominovat i náhradníky. Navrhnout tak mohou 343 kandidátů, pokud kandidují ve všech krajích.

Do voleb se přihlásilo celkem 31 stran a hnutí, ve všech krajích i v Praze ale jen 21 uskupení.

Všechny přihlášené strany a hnutí mají právo ještě změnit pořadí kandidátů, a to případně včetně lídrů. Od úterka až do středy 18. října jim zákon umožňuje kandidáty už jen odvolat. Údaje na kandidátkách ale mohou ještě upřesňovat a odstraňovat případné chyby. Čas na to mají do konce srpna. O den později krajské úřady a pražský magistrát kandidátky zaregistrují.