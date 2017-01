Strach z ptačí chřipky? Není důvod!

Praha - Ne každý pták, který byl v současném mrazivém počasí nalezen mrtvý, uhynul na ptačí chřipku. To je upozornění, s nímž se obrátil na veřejnost ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy Jan Jarolímek. Do pásma dozoru v souvislosti s před týdnem potvrzeným výskytem chřipky kmene H5N8 (což je virus pro ptáky smrtící, ale přenos na člověka zatím nebyl zaznamenán) v Lázních Toušeň na Praze-východ spadají v hlavním městě Horní Počernice, Újezd nad Lesy a Klánovice.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dalibor Kurtiš

Situaci veterináři dále sledují – a zatím nebyly zjištěny důvody ke znepokojení. Chovatelé drůbeže – a to i drobní – by měli umístit zvířata do vnitřních prostor a zasíťováním otvorů zamezit vstupu volně žijícího ptactva.

U ptáků ve výbězích (hlavně jde o husy a kachny) je třeba zastřešením a sítěmi zamezit kontaktu volně žijícího ptactva jak se samotným chovem, tak s krmením a napájecí vodou.

Jakékoli podezřelé události v chovech je nutné hlásit

Je také vhodné držet vodní drůbež odděleně od hrabavé drůbeže a ptáků chovaných v zajetí. Jakékoli podezřelé události v chovech (úbytek v příjmu potravy, pokles v produkci vajec či zvýšené úhyny) je nutné hlásit veterinářům.

V případě nálezu uhynulého ptactva zajistí v metropoli likvidaci veterinární správa, jíž lze vše hlásit na telefonní číslo 720 995 214, případně pomocí e-mailové adresy posta.kvsa@svscr.cz. Je také možné obrátit se na městskou policii, a to i prostřednictvím linky tísňového volání 156.

