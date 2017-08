Stovky lidí se přišly rozloučit s válečným veteránem Klemešem

Praha - Stovky lidí se v úterý rozloučily s válečným hrdinou a veteránem Jaroslavem Klemešem. Poslední žijící výsadkář z druhé světové války, který byl do okupovaného Československa vysazen ze západu, byl pohřben v pražských Strašnicích s vojenskými poctami. Do Velké obřadní síně strašnického krematoria přišly desítky současných výsadkářů i špičky ministerstva obrany a armády. Klemeš, držitel řady vyznamenání včetně nejvyššího státního ocenění Řádu bílého lva, zemřel minulý týden v pondělí ve věku 95 let.

Uctít jeho památku přišly desítky vojáků. Výsadkáři, jimž se stal patronem, mu stáli u rakve čestnou stráž. Nad strašnickým krematoriem před začátkem obřadu přeletěly dva bitevní vrtulníky české armády a při státní hymně zazněly tři čestné salvy. Mezi přítomnými byli předseda Sněmovny Jan Hamáček, ministr obrany Martin Stropnický, náčelník generálního štábu Josef Bečvář nebo pražský arcibiskup Dominik Duka. Věnce poslaly desítky institucí a lidí včetně prezidenta Miloše Zemana a premiéra Bohuslava Sobotky. ČTĚTE TAKÉ: V pražských Strašnicích bude pohřben válečný hrdina Klemeš Klemeš navrhl heslo chrudimského výsadkového praporu S Klemešem se přišli rozloučit i váleční veteráni včetně dalšího držitele Řádu bílého lva, pilota RAF Emila Bočka, který pronesl jednu ze smutečních řečí. "Byl jsi čestný, spravedlivý, laskavý. Myslel jsi na všechny kolem sebe," řekl Boček při vzpomínce na svého přítele. "Jaroušku, kamaráde, slibuji ti, že tu zůstaneš s námi. Odpočívej v pokoji, měl jsem tě rád, bude mi po tobě smutno," dodal.

Zástupce náčelníka generálního štábu Aleš Opata připomněl, že Klemeš navrhl heslo chrudimského výsadkového praporu Pot šetří krev. Poznamenal, že pomohl vybudovat pevné bratrstvo českých parašutistů. Opata zavzpomínal, že Klemeš téměř nikdy nechyběl na letišti, když čeští výsadkáři odlétali do zahraniční mise, a vždy se radoval, když se vrátili v pořádku zpět. ČTĚTE TAKÉ: Pohřeb válečného hrdiny Klemeše bude v pondělí ve Strašnicích V Británii absolvoval výsadkářský výcvik Příslušník československého zahraničního odboje za druhé světové války Klemeš se narodil v roce 1922 na Slovensku. „Ještě mu nebylo 18, když složitě utíkal přes Maďarsko, Bulharsko, Řecko do Francie, aby mohl někde bojovat proti fašismu, který napadl jeho vlast," řekl Stropnický. V Británii absolvoval výsadkářský výcvik a v únoru 1945 byl vysazen jako radista skupiny Platinum-Pewter. V noci na 17. února 1945 přistál poblíž Nasavrk na Chrudimsku a z protektorátu vysílal zprávy do Anglie. S vysílačkou Anna se zapojil i do pražského povstání.

Bečvář poznamenal, že výsadek do protektorátu byla "jízdenka jedním směrem", kdy nikdo nevěděl, jak vše dopadne. „S velkou úctou se díváme na to, jak si ti chlapi museli najít způsob přežití v tehdejším protektorátu," řekl novinářům. "Velké uznání, velká úcta, velká pokora před tím, co pan generál Klemeš udělal," dodal. ČTĚTE TAKÉ: Zemřel Jaroslav Klemeš, poslední parašutista protektorátu Za své zásluhy získal Klemeš Československý válečný kříž a další ocenění. Stropnický poznamenal, že přes všechny jeho zásluhy ho komunistický režim zavřel do vězení. Rehabilitován byl až v letech 1968 a 1990. V roce 1997 mu byla udělena medaile Za hrdinství a loni v říjnu obdržel Řád bílého lva.





