Sto úrazů za týden: většinu chodníků město neudržuje

Praha - Hlavní město v zimě uklízí asi jen třetinu chodníků, které vlastní. Každý rok se na ledem pokrytých cestách zraní stovky chodců. Některé městské části by proto uvítaly, kdyby údržba přešla kompletně pod ně.

Na sociálních sítích i úřadech se množí stížnosti na zimní údržbu chodníků. Od roku 2009 se o jejich schůdnost stará majitel, kterým je ve většině případů Praha. Ta však prostřednictvím Technické správy komunikací (TSK) zajišťuje údržbu jenom menší části chodníků v metropoli.

Některé části Prahy jsou v zimě neudržované

Své by o tom mohla vyprávět Hana Zemanová z Prahy 8, která se i z důvodu pokročilého těhotenství v posledních dnech a týdnech bojí vůbec vylézt v Troji na ulici.

„Nerozumím tomu, jak je možné, že jsou některé části Prahy v zimě neudržované. Třeba u nás máme školku, školu i domov pro seniory, přesto led a sníh na chodnících zůstávají. Nejsme přitom periferní část města," míní.

Chodník byl namrzlý

Neudržované chodníky v Trojské ulici se staly osudnými i dalšímu občanovi Prahy 8, který si pádem na namrzlém chodníku způsobil vážné zranění. „Nejprve jsem myslel, že to nic nebude, ale teď to vypadá, že možná budu muset jít na operaci. Strašně mě nadzvedlo, že chodník nebyl namrzlý proto, že by někdo něco zanedbal nebo nestihl, ale že je prostě programově vyloučený z údržby," uvedl s tím, že má v plánu po městu požadovat finanční náhradu.

Na to má každý obyvatel Prahy v podobné situaci nárok. Problém je však v tom, že pokud má uspět, musí si bezprostředně po nehodě zajistit dostatek důkazního materiálu včetně fotografií. A to ve stresové situaci málokoho napadne.

Od začátku roku se stalo přes tři sta úrazů

Od začátku roku eviduje pražská záchranka kvůli namrzlým ulicím velký nárůst volání na tísňovou linku. „Od prvního ledna záchranáři ošetřili celkem 308 pacientů s úrazy, způsobenými pády na náledí. Jen za uplynulý týden se jednalo o 115 případů," uvedla mluvčí záchranky Jana Poštová. Nejčastěji se jedná o úrazy horních a dolních končetin.

Poměrně velké množství úrazů odpovídá dostupným číslům o údržbě. Podle informací TSK se v Praze nachází zhruba 1400 hektarů chodníků, náměstí a dalších veřejných nesilničních ploch. Z toho 800 je ve správě TSK a 600 mají ostatní správci, tedy městské části nebo soukromníci.

Některé ulice se uklízí jenom zčásti

Správa komunikací rozlišuje dvě priority: první má povinnost řešit neprodleně po omezení schůdnosti a druhou, až když zbude čas. Do prvního patří 266 hektarů, do druhého 40 hektarů.

Většina cest pro pěší ve správě města je zařazena do nařízení, které je „z důvodu malého dopravního významu" z údržby úplně vynechává. „Jmenovitě se seznam ulic říct nedá, protože některé se uklízí jenom zčásti, nebo třeba jenom jedna strana," vysvětlila mluvčí TSK Barbora Lišková.

Úrazy jsou na denním pořádku

Ze všech chodníků a náměstí ve správě Prahy se tak v zimě udržuje pouze něco přes třetinu. Důvody jsou finanční celkem město už teď vydá ročně na zimní údržbu všech komunikací 600 milionů korun. Kdyby se měly sypat všechny chodníky, stálo by to o několik set milionů více.

Není proto divu, že úrazy jsou na denním pořádku. „Když nám zbydou kapacity, tak se snažíme alespoň v některých problémových místech, třeba v kopci, udržovat chodníky i nad rámec plánu," doplnila Lišková.

Městské části by se o úklid uměly postarat lépe

To dělají i jednotlivé městské části. Jako v řadě podobných případů, i tady se radnice s magistrátem přou o míru kompetencí. Podle některých starostů by bylo lepší, kdyby údržba přišla kompletně na městské části, které by na ni dostaly peníze.

„Lidé si stěžují, že neuklízíme chodníky, a my marně vysvětlujeme, že uklízet má hlavní město, respektive TSK, která to ale nezvládá," uvedl nedávno starosta Prahy 5 Radek Klíma a doplnil, že pokud by povinnost přešla na městské části, lidé by měli lepší přehled o tom, kdo je za úklid zodpovědný. „A městské části by se navíc o úklid určitě uměly postarat lépe," míní. V podobném duchu se vyjádřil i starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Některé části by si podle TSK měly zamést před vlastním prahem

Ať už by se mělo množství chodníků určených pro údržbu rozšířit či kompetenci přesunout na radnice, podnět by musel vzejít z magistrátu. Podle Liškové by si nicméně měly některé městské části zamést před vlastním prahem. „Právě Praha 5 má například na Chaplinově náměstí, které pod ni spadá, podle mých informací s údržbou celkem problém," uzavřela.

