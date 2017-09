Stipendium otevírá brány vysokých škol dětem z nemajetných rodin

Praha - Ještě dvanáct dní se mohou hlásit zájemci o Stipendium Nikoly Tesly, které podporuje talentované děti z dětských domovů nebo sociálně slabých rodin.

Petr Barborka. Foto: Archiv PB

Poslední termín pro podání přihlášky je do 18. září. Přihlásit se mohou všichni, kteří splní dané podmínky. Mezi požadavky je například věk do třiceti let, studium technického oboru na některé z vysokých škol v České republice a studijní průměr do 2.0. Pak už stačí jen absolvovat přijímací pohovor ve Výboru dobré vůle Nadaci Olgy Havlové.

Nadace už za dobu svého působení podpořila více než 900 studentů se zdravotním nebo sociálním handicapem ve studiu na středních i vysokých školách. Student má díky stipendiu možnost získat až čtyři tisíce korun měsíčně.

Kluk z podkrkonoší boduje na ČVUT

Petr Barborka, který pochází z Nové Paky, slyšel doma větu „to si nemůžeme dovolit“ mnohokrát. „Slýchal jsem to jako dítě od lidí, kteří měli příjem i dvojnásobně větší, než byl příjem celé naší rodiny,“ tvrdí Petr, který pochází ze šesti dětí.

O stipendiu se dozvěděl díky informačnímu e-mailu ze studijního oddělení. „Napsal jsem motivační dopis, během kterého jsem si utřídil myšlenky a ty jsem pak přednášel i u pohovoru,“ vzpomíná. „V podstatě jsem se snažil autenticky popsat skutečnosti z mého života,“ doplnil student.

Podle něj u pohovoru udělal dojem i velkým nadšením pro obor stavební inženýrství, který chtěl studovat. Vztah k technice u Petra budoval už od dětství jeho otec. „Jako kluk jsem se podílel na výstavbě několika dřevěných pergol. Většinou to byl melouch, při kterém se taťka snažil přivydělanými penězi zvýšit standard rodiny a někdy i zajistit základní potřeby,“ komentuje student. „Stipendium není zásadní jen pro mě, ale i pro mé sourozence. Ušetřené peníze totiž mohou rodiče dát na studium některého z nich,“ dodal úspěšný student ČVUT.