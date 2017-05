Štěch: Pokud Zeman Babiše neodvolá, Senát navrhne ústavní žalobu

Pokud prezident Miloš Zeman do týdne neodvolá předsedu hnutí ANO Andreje Babiše z vlády, jeho kritici v Senátu navrhnou nejpozději příští úterý projednání ústavní žaloby na hlavu státu. Po dnešním jednání organizačního výboru horní komory to novinářům oznámil její předseda Milan Štěch (ČSSD).

Předseda Senátu Milan Štěch.Foto: Deník/Martin Divišek

Jestliže by prezident návrhu na Babišovo odvolání nevyhověl během deseti či 14 dnů, "podmínky pro podání žaloby jsou na místě", řekl Štěch na dotaz ČTK. Zeman chce o Babišově osudu rozhodnout až po návratu z Číny, kde má pobývat do 18. května.

"Vyhrožování prezidentu republiky je v demokratické společnosti nepřijatelné a neakceptovatelné. Už jsme to v historii jednou zažili," komentoval postoj senátorů mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček.

Žalobou pro hrubé porušení ústavy pohrozila Zemanovi už v pátek skupina 27 senátorů. Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL na dotaz ČTK uvedla, že tato skupina se průběžně rozrostla na 34 členů horní komory. Návrh žaloby by podle ní mohl být připraven v řádu dnů. Štěch podotkl, že k projednání návrhu by bylo svoláno zasedání Senátu, pokud by byl návrh organizačním výborem shledán jako důvodný.

K přijetí návrhu žaloby na prezidenta je třeba souhlas třípětinové většiny senátorů přítomných na dané schůzi, což je 49 v případě účasti všech 81 členů horní komory. Podání žaloby by pak musely schválit ještě nejméně tři pětiny všech poslanců, tedy minimálně 120 členů dolní komory.

K ústavní žalobě byl zdrženlivý místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Podle něj by měl Senát spíše svolat "mimořádnou schůzi, která by se v širších souvislostech zabývala společenskou situací v České republice". Zároveň ale kritizoval Zemanovo otálení s odvoláním Babiše. Naznačil, že by prezident mohl odvolání provést i během své čínské mise. Štěch by měl podle Kubery navrhnout prezidentské volby v co nejkratším termínu, "aby to trápení co nejdříve skončilo".