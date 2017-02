Stavět novou radnici je podle odborníků zbytečnost

Praha - Primátorka Adriana Krnáčová tento týden oznámila, že magistrát zpracovává ekonomickou analýzu různých možností, kam přestěhovat pražské úředníky po roce 2028, kdy městu skončí nájem Škodova paláce. Krnáčová se netají tím, že by preferovala stavbu nové budovy pro všechny pražské úředníky.

Škodův palác, sídlo Magistrátu hl. města.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Nový objekt by mohl podle plánů vedení města stát v lokalitě Na Knížecí, pravděpodobně na místě současného autobusového nádraží, které se bude přesouvat ke Smíchovskému nádraží. Podle mnohých je to však zbytečná investice.

Společnost Deloitte oslovila přes osm set profesionálů z odborné veřejnosti, aby ze seznamu dvaceti pěti velkých pražských investic, o kterých se nyní mluví, vybrali deset podle nich nejpodstatnějších. Na prvních dvou místech se nepřekvapivě umístily nedokončené městské okruhy.

Stávající smlouva na pronájem Škodova paláce končí v roce 2028

Primátorkou navrhovanou stavbu nového sídla magistrátu naopak odborníci dali na úplně poslední místo do seznamu deseti klíčových investic ji zařadilo pouze 1,7 procenta dotázaných. Primátorka souhlasí s tím, že existuje řada podstatnějších záměrů než sídlo magistrátu. Přesto se však podle ní musí s ohledem na konec nájemní smlouvy Škodova paláce tento problém začít řešit.

„Chápu, že to není vnímáno jako priorita, a s ohledem na rozvoj Prahy to tak nevnímám ani já. Na druhou stranu to ale musíme řešit velmi intenzivně, protože stávající smlouva na pronájem Škodova paláce končí už v roce 2028. Už teď se musíme rozhodnout, co bude dál," uvedla primátorka s tím, že město zvažuje tři varianty dalšího postupu novostavbu náhrady Škodova paláce, jeho zakoupení a primátorkou preferovanou výstavbu „úřednické čtvrti", kam by se přesunuli úředníci ze všech současných budov.