Starosta Klíma: Když budu na volitelném místě kandidátky, skončím

Praha - Pokud si TOP 09 vybere starostu Prahy 5 Radka Klímu (TOP 09) jako svého kandidáta do Sněmovny a umístí jej na volitelné místo, skončí ve funkci starosty. V pondělí to sdělil Klíma. Podle zatím neschválené kandidátky by měl být na čtvrtém místě a v případě, že by TOP 09 zopakovala výsledek z minulých voleb, stal by se poslancem. Podle webu TOP 09 by měla strana schvalovat kandidátky v březnu. Klímu minulý týden vyzval zastupitelský klub TOP 09 v Praze 5 k rezignaci. Poprvé se stal starostou v roce 2010, podruhé po volbách v roce 2014.

Radek Klíma. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„V rámci TOP 09 jsme dohodnuti, že z funkce starosty odstoupím, pokud budu nominován na volitelné místo kandidátky do Poslanecké sněmovny. Nominaci musí ještě potvrdit celorepublikový sněm," uvedl Klíma. TOP 09 má nyní sedm poslanců zvolených v Praze, v případě shodného volebního výsledku by se tak Klíma do Sněmovny dostal. Čtěte také: Zastupitelé TOP 09 na Praze 5 chtějí odvolat starostu Klímu Novým starostou by se mohl stát Richter Důvodem, proč by se funkce starosty vzdal, je časové zaneprázdnění. „Předvolební kampaň i funkce poslance podle mne vyžadují plné pracovní nasazení, které není slučitelné s tak náročnou funkcí, jako je pozice starosty páté městské části. Samozřejmě to pro mne není jednoduché rozhodnutí, odešel bych od rozdělané práce, ale mám schopné kolegy, z nichž mě jeden ve funkci určitě dobře nahradí," uvedl Klíma. Novým starostou by se mohl stát dosavadní radní Pavel Richter (TOP 09). Starostou se stal poprvé v roce 2010 Zastupitelé TOP 09 v Praze 5 se minulý týden ve čtvrtek usnesli na tom, že má Klíma z funkce odstoupit. Ve vyjádření klubu byla jako důvod uvedena nespokojenost s jeho prací. Klub dal Klímovi sedmidenní lhůtu, aby skončil. Pokud to neučiní, pokusí se klub svolat mimořádné jednání zastupitelů a starostu odvolat. Kdy a jak se rozhodne, Klíma zatím neuvedl. „Celou záležitost ještě musíme probrat v orgánech TOP 09. Poté bude znám další postup i případné termíny," uvedl. Klíma byl z místa starosty odvolán předčasně už v minulém volebním období. Starostou se poprvé stal v roce 2010. Po volbách v roce 2014 se do funkce vrátil, když jej zvolila tehdejší koalice TOP 09, Zelení, KDU-ČSL a ČSSD. Ta se ale rozpadla a Klíma se svou TOP 09 sestavil novou koalici s ANO, ODS a Demokraty Jana Kasla.

Autor: ČTK