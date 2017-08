Srpův vzkaz Sobotkovi: Předložte důkazy o mém donášení StB, jinak vás zažaluju

Dlouholetý předseda Jazzové sekce Karel Srp požaduje, aby premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) doložil jeho styky se Státní bezpečností (StB), kvůli kterým ho odmítl jmenovat do Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Novinářům dnes Srp řekl, že jinak podá žalobu. Kritizuje i středeční rozhodnutí Senátu nehlasovat o tom, aby se Srp stal členem rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) kvůli členství v předlistopadově komunistické straně. Podle Srpa je nesmysl vztahovat zákonnou úpravu na komunisty z období Pražského jara.

Sobotka v lednu odmítl kontrasignovat návrh prezidenta Miloše Zemana, aby se Srp stal členem komise. Odůvodnil to tím, že Srp v letech 1979 až 1982 poskytoval informace Státní bezpečnosti a na desítkách schůzek je předával. "Jsem si vědom toho, že pan Srp udělal hodně dobrých věcí pro nezávislou kulturu, bohužel ale udělal také hodně špatných věcí a dlouhodobě a intenzivně donášel StB," řekl tehdy Sobotka.

Srp dnes řekl, že na písemné doložení premiérových tvrzení čeká už přes půl roku. "Urgoval jsem minulý pátek. Nedojde-li k prokazatelným písemným dokumentům, podám na občana Sobotku žalobu," řekl Srp, zakladatel Jazzové sekce, která se před listopadem 1989 podílela na vydávání legálních i zakázaných publikací.

Při rozhodování o nominaci Srpa do ÚSTR vzal ve středu Senát na vědomí stanovisko své volební komise, že Srp jako bývalý člen KSČ nesplňuje zákonnou podmínku spolehlivosti. O nominaci tak horní komora ani nehlasovala. Srp, kterého navrhl Zeman navzdory informaci v jeho čestném prohlášení, uvedl, že si na členství v KSČ nevzpomíná.

Dnes Srp uvedl, že vztahovat požadavky na komunisty z období Pražského jara je nesmysl. "Záleží, kdo ten zákon posuzuje. Ten zákon a celý lustrační zákon je nesmyslný, používá se jen k vyřizování účtů," řekl. Ostře kritizoval senátory, kteří posuzovali jeho nominaci ve volební komisi.

V dubnu v Senátu neuspěla ve dvou kolech volby ani spisovatelka Lenka Procházková, která Srpa na dnešní tiskové konferenci podpořila. Nominaci provázela kritika jejích současných postojů, mimo jiné od pracovníků ÚSTR. Poukazovali na to, že spisovatelka s hodnocením minulosti nakládá ideologicky a používá propagandistický a demagogický styl. Procházková to odmítla. Podle Srpa vedl senátory k odmítnutí obou nominací odpor k Zemanovi. "Oni nás neznají, my je také ne. Nikdo se na nás nepřišel podívat, nejde o nás dva, ale o prezidenta," řekl.

Srpovo jméno figuruje v neoficiálních seznamech spolupracovníků StB, takzvaných Cibulkových seznamech. V prosinci 2000 Městský soud v Praze 1 rozhodl, že byl ve spisech StB evidován jako její spolupracovník neoprávněně a že se ministerstvu vnitra nepodařilo Srpovu spolupráci dokázat. V roce 2013 jej Zeman ocenil medailí Za zásluhy.