Spořilovskou dopravní tepnu skryje park. Detaily vymyslí lidé

Praha /FOTOGALERIE/ - Smrad a hluk ze Spořilovské ulice. To trápí místní obyvatele. Problém by mělo vyřešit její zakrytí, na němž vyroste park. Lidé dnes sami navrhnou, jak by měl vypadat.

včera 09:25 SDÍLEJ:

Fotogalerie 7 fotografií Hluk a kamiony ve Spořilovské ulici.Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Praha 4 se dlouhodobě potýká s problematickou Spořilovskou ulicí. Alespoň jednou za čas tam proti špatným podmínkám protestují lidé s rouškami. Nyní by mohl nastat konec rušné ulice. Každý den spojnicí mezi dálnicí D1 a Jižní spojkou projede až 50 tisíc vozidel oběma směry. Hlavním problémem jsou kamiony. Čtyřka se rozhodla problém řešit. Má v plánu ulici zastřešit. Auta by tak jezdila v podzemí, zatímco lidem by přibyla nová plocha, kde by mohli trávit volný čas. Letos by měl nastat posun v projektové přípravě Podle dříve zveřejněných informací překrytí vyjde na 3,6 miliardy korun. „V rozpočtu hlavního města jsou peníze mimo jiné i na zakrytí Spořilovské. Letos by měl nastat výrazný posun v projektové přípravě, ale určitě ještě nebudeme žádat o stavební povolení," řekl nedávno Pražskému deníku náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Se zastřešením rušné komunikace už dříve nesouhlasili někteří dopravní experti. Podle nich je řešení právě v dostavbě Pražského okruhu, díky čemuž by ze Spořilovské zmizely kamiony. V ten moment je několik miliard korun na zastřešení komunikace zbytečných. Mohla by vzniknout nová tramvajová trať I když k zastřešení Spořilovské hned tak nedojde, dnes se odehraje setkání s obyvateli, kteří mohou navrhnout, jak by měl park nad rušnou komunikací vypadat. Podle jejich připomínek by tam pak mohly kupříkladu přibýt lavičky, dětské hřiště nebo altány. „Cílem je, aby tam vzniklo atraktivní veřejné prostranství, které propojí obě části Spořilova, které jsou v současnosti rozdělené," uvedla radní Prahy 4 Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/ Zelení). V souvislosti se zakrytím Spořilovské ulice by v místě mohla vzniknout nová tramvajová trať, jež by spojila Žižkov s Jižním Městem. Ta by v první etapě měla zlepšit obsluhu Starého Spořilova i Sídliště Spořilov. Čtěte také: Radní uvažují, jak rozdělit miliardu městským částem

Autor: Benedikt Lederer