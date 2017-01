Spor o Peroutku pokračuje. I dva roky po Zemanově projevu

V pátek uplynou dva roky od projevu prezidenta Miloše Zemana, ve kterém novináři Ferdinandu Peroutkovi připsal článek s názvem Hitler je gentleman. Hradu se dodnes nepodařilo jeho existenci doložit. Nepadl ani pravomocný soudní verdikt, který by rozhodl o žalobě Peroutkovy vnučky Terezie Kaslové na stát. Soudní cestou se snaží jméno svého děda očistit. Rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání se dá očekávat asi až za několik měsíců.

Zeman 27. ledna 2015 v projevu na mezinárodním fóru k výročí konce holokaustu hovořil i o selhání intelektuálů v krizové situaci, jakým byl nástup nacismu, a o jejich fascinaci tímto zrůdným učením. O Peroutkovi řekl, že napsal v časopise Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman. Zároveň mu přisoudil výrok "Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky". Posléze se ukázalo, že autorem tohoto výroku je Jan Stránský.

Někteří historici, politici nebo Kaslová Zemana vyzvali k omluvě. Prezident to odmítl. O jeho existenci je přesvědčen, četl jej prý v Přítomnosti vlevo dole. Po čase se Zeman omluvil pouze za to, že článek nebyl nalezen. Za jeho objevení vypsal stotisícovou odměnu. Do pátrání se zapojil i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Ani on neuspěl. Fascinaci Peroutky nacismem se ale snažil dokázat dalšími texty, které uznávaný spisovatel napsal.

Kvůli výrokům Zemana zažalovala Kaslová český stát. Soudy jí nakonec přiznaly omluvu. Kancelář prezidenta republiky (KPR) se má Kaslové omluvit osobním dopisem, omluvu má navíc po dobu 30 dnů zveřejnit na svém webu. Nemusí se však omlouvat za Zemanovu úvahu o fascinaci intelektuálů zrůdným učením ani za to, že prezident Peroutkovi přisoudil výrok Stránského. Proti verdiktu podal dovolání jak Hrad, tak i Kaslová.

Za prezidentovy výroky se má podle rozsudku omluvit Česká republika prostřednictvím KPR, nikoli Zeman, který je vyslovil při výkonu funkce, a ne jako soukromá osoba.

Prezidentská kancelář se v dané lhůtě od právní moci rozsudku Městského soudu v Praze neomluvila, a Kaslová proto podala návrh na exekuci. Exekutor Hradu za nerespektování verdiktu uložil pokutu 100.000 korun. Hrad však požádal o odložení omluvy až do rozhodnutí o dovolání, čemuž Nejvyšší soud vyhověl. Hradu tak nehrozí ani obstavení účtů kvůli exekuci. Nejvyšší soud zdůvodnil odklad vykonatelnosti rozsudku tak, že omluva za nepravdivá slova prezidenta by Kanceláři prezidenta republiky způsobily závažnou újmu.

Podle mluvčího Nejvyššího soudu Petra Tomíčka dovolání doputovalo k Nejvyššímu soudu od Městského soudu v Praze v polovině prosince loňského roku. Verdikt zatím nepadl. "Délku rozhodování nelze předjímat," řekl ČTK. Průměrná doba, po kterou soud řeší dovolání v občanskoprávních věcech, činí 200 dní. Každý případ je však individuální, má svá specifika, zdůraznil Tomíček.

Ovčáček v minulosti avizoval, že spor může skončit až u Ústavního soudu. Dnes se omezil jen na konstatování, že Hrad čeká na verdikt Nejvyššího soudu.

Kaslová sdělila, že by už ráda měla celou záležitost "za sebou". "Ale to nic nemění na mém konání. Ostatně jsem nečekala, že by se vše vyřešilo rychle," poznamenala.

