Sparta se v derby s Duklou pokusí vymanit z jarní krize

Praha - V 19. kole první fotbalové ligy se v sobotu Sparta v malém pražském derby s Duklou pokusí zlomit jarní krizi. Mladá Boleslav se v Hradci Králové bude snažit ukončit osmizápasové čekání na výhru.

Hráči AC Sparta. Foto: Facebook AC Sparta

Sparta se na jaře trápí, k čemuž přispělo vyřazení v Evropské lize s Rostovem i odchod klíčového hráče Bořka Dočkala. Naposledy prohrála v Jablonci 1:3, proti Dukle tak má co napravovat.

Zvláštní zápas to bude pro Néstora Albiacha, který v zimě přišel do Sparty právě z Julisky.

Slovácko bude chtít proti Brnu skórovat

„Jsem trochu nervózní. Třeba kapitán Marek Hanousek je můj velký kamarád. Určitě si mě bude na hřišti dost všímat a asi i pro něj to bude zvláštní. Uvidíme, zda to pro mě v sobotu bude příjemná zkušenost, nebo ne," uvedl španělský útočník.

Jihlava se pokusí v Teplicích navázat na minulou domácí výhru s Hradcem Králové a zaútočit na první venkovní vítězství v sezoně. Slovácko po dvou jarních bezgólových remízách chce proti Brnu konečně skórovat. Dokonce 446 minut čekají na gól Bohemians Praha 1905, kteří se představí v Jablonci.