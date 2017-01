Sparta díky trefě Hlinky v prodloužení ukončila sérii výher Plzně

Praha - Za studenty v doktorském programu v denním studiu by měl hradit zdravotní pojištění stát, navrhl v novele příslušného zákona vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Nyní stát platí pojištění například za děti, důchodce a nezaměstnané. Pokud by byla předloha schválena, znamenala by podle autorova odhadu rozpočtové dopady až 99 milionů korun ročně.