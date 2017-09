Španělsko na talíři. Kam v Praze vyrazit na tapas?

Praha /RASTR, INFOGRAFIKA/ - Napadlo vás vzít na dovolenou své chuťové buňky? Ve městě jako Praha to není problém zvládnout za jedno odpoledne či večer. Ochutnejme třeba jednu z nejoblíbenějších dovolenkových destinací: Španělsko.

Španělé jsou známí svou vášní pro život, ale i dobré pokrmy a pití. Jídlo je pro ně skvělou příležitostí setkávat se s rodinou i přáteli a není výjimkou, když se oběd nebo večeře protáhnou na několik hodin. Není divu, španělská gastronomie je díky rozmanitým národům žijícím na Pyrenejském poloostrově více než bohatá. Nejslavnější jsou kromě vína a paelly (rýžového pokrmu s masem nebo mořskými plody připravovaného na velké pánvi) i španělské tapas.

Jednohubky po španělsku

„Tapa je chuťovka, která mnohdy nahrazuje oběd i večeři. Podávají se u různých příležitostí s rodinou a přáteli u sklenky dobrého vína nebo jiných nápojů. Tapas sbližují,“ říká s úsměvem Jiří Siblík, šéfkuchař pražského restaurantu La Boca. Ve Španělsku narazíte na tapas bar na každém rohu. Ve větších městech není ani výjimkou, když jsou tapas bary koncentrovány do jedné čtvrti nebo ulice.

V severošpanělských regionech Baskicku, Navaře nebo Asturii se jim také říká pinchos (pintxos) podle napichovátka, které přidržuje malé jídlo pohromadě. Výraz tapa zase vznikl údajně ze španělského slovesa tapar zakrýt. Plátky chleba nebo sušené šunky totiž prý dřív Španělé zakrývali své poháry s pitím před dotěrným hmyzem nebo pískem. Jiné teorie mluví o snaze krále Felipeho III. snížit opilství mezi vojáky a námořníky zákonem, podle kterého ke každému koupenému nápoji musí být servírováno i k něco k zakousnutí, aby alkohol pijanům tak rychle nestoupal do hlavy. Ať to bylo jakkoliv, malé chuťovky se ze Španělska rozšířily do celého světa. Ve středoamerické kuchyni jsou známy jako bocas (sousta), v Mexiku zase jako botanas.

Sušená šunka, olivy i mandle

Tapas v posledních letech získávají na popularitě po celém světě. „Spousta různých surovin, chutí, úprav, které můžete ochutnat s přáteli, a to za jediný večer. Prostě nechat se unášet nápaditostí a kreativitou kuchařů připravujících tapas,“ popisuje Jaromír Hejhal, jehož vinohradská restaurace Kofein si koncept španělských jednohubek také vypůjčila. Mezi nejtypičtější tapas patří pražené mandle, olivy, sušená šunka jamón ibérico nebo jamón serrano, salám chorizo, ovčí sýr Manchego, solené sardele či treska nebo bramborové vaječné omelety tortillas. Z teplých jídel pak grilované nebo pečené papričky Padrón (které mohou, ale taky nemusí být pálivé, je to s nimi tak trochu ruská ruleta), mořské plody a brambory v různé úpravě. Tapas ale podle zasvěcených může být vlastně jakékoliv malé jídlo, které je chutné a nápadité.

Uvařte si doma

Vášniví kuchaři mohou zkusit specializovaný obchod se španělskými produkty. V krámku Toro Blanco (Bílý Býk) v Kolínské ulici na Vinohradech najdou vynikající šunky typu jamón serrano, sýry jako queso manchego nebo třeba speciální rýži, ze které si připraví jídlo ze všech nejtypičtější: španělskou paellu. Z práce spěchat není třeba, ve všední dny mají otevřeno do 20 hodin.

Šéfkuchař: Skvělé jsou sýry z La Mancha a vína z Riojy

Na čem si pochutnávají Španělé, jaké mají regionální kuchyně i podle čeho poznáte dobrou španělskou restauraci u nás, prozradil šéfkuchař restaurace La Boca Josef Siblík.



Jak byste charakterizoval španělskou gastronomii?

Španělsko je zemí, v níž žijí různé národy jako Andalusané a Aragonci, Katalánci a obyvatelé Kanárských ostrovů, Baskové a Madriďané. Tudíž se samozřejmě vyvinula všestranná kuchyně. Kuchařské předpisy tak reprezentují jednotlivé regionální kuchyně a každý Španěl je hrdý na to svoji. Pochopitelně přitom mnohdy nelze vymezit přesnou hranici s kuchyní sousední oblastí.



Liší v jídle od Čechů?

Španělské stravovací zvyklosti se výrazně liší od těch našich. Snídaně není příliš důležitá. Hlavním jídlem dne je oběd, který má často několik chodů. Podává se ale až mezi půl druhou a čtvrtou hodinou. Po obědě následuje siesta, odpočinek, během něhož je neslušné třeba dojednávat pracovní schůzky. Tomu odpovídá většinou i pracovní doba. Večeře už je lehčí, ale nezačíná dříve než v devět hodin. Výjimkou není ani jedenáctá hodina. Jaké suroviny a koření se používají v tamní kuchyni? Typické jsou suroviny jako čerstvá zelenina, ryby a mořské plody, z masa bych zmínil jehněčí, dále potom uzeniny Ibérico (z černých vepřů), sýry z oblasti La Mancha, rýže a kvalitní olivový olej.



Potrpí si ve Španělsku na sladké tečky?

Flan al Caramelo neboli karamelový pudink, Arozz con leche tedy rýžová kaše, Créma Catalana nebo také Créma Sant Josep (Svatojosefský krém, pozn. redakce) patří mezi vrcholy španělských tradičních sladkostí. Čím nejčastěji svlaží hrdlo? Jak známo, ve Španělsku je velmi mnoho kvalitních vinic. Osobně bych však vyzdvihl vinařskou oblast La Rioja. Španělsko sice není tradiční zemí piva jako Česko, tuzemské pivovary přesto nabízejí slušný výběr, který obstojí ve srovnání se zahraničními konkurencí. A nerad bych zapomněl na vychlazenou Sangrii s čerstvým ovocem.



Podle čeho poznáme dobrou španělskou restauraci?

Určitě velkým a pestrým výběrem tapas, středozemních rybích specialit, kvalitním vínem a především dobrou atmosférou.