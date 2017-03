Soumrak pražských skládek. Dočkají se zeleného kabátu?

Praha - Městská část Praha 5 řeší budoucnost rozsáhlé motolské skládky. Ještě není jasné, zda ji po sanaci překryje tráva, stejně jako se s tím počítá v Ďáblicích.

Pod rouškou odpadu se skrývá tajemství. Nikdo pořádně neví, co vše se za asi 45 let navozilo na motolskou skládku. Praha 5 se proto nyní rozhodla, že si nechá zanalyzovat, z čeho všeho se skládá patnáctihektarová lokalita plná odpadu.

Na kolik by úprava skládky vyšla, radnice netuší

„Skládka Motol je velice nepříjemné dědictví a je nejvyšší čas tento problém začít řešit. Nelze to déle odkládat, přestože pro městskou část to budou velké výdaje. Bez zpracování analýzy rizik a studie proveditelnosti však není možné sanaci skládky zahájit," říká starosta páté městské části Radek Klíma.

Na kolik by úprava skládky vyšla, radnice netuší. Odpověď na otázku mají naznačit až výsledky plánované analýzy. Výzkum má zjistit složení a případný pohyb skládky a následně vyhodnotit, co by se mohlo se skládkou dále dělat. V minulosti se uvažovalo nad tím, že by na místo suti vzniklo v lokalitě sportoviště, kam by si lidé chodili odpočinout. Zda k tomu nakonec dojde, není jasné.

Na okraji Prahy je největší skládka v republice

Podle mluvčí radnice Heleny Šmídové se možná nakonec skládka ani nijak neodstraní, ale jen se zajistí, aby neohrožovala okolí. Nemusela by se tak obléci do nového kabátu, jako její „ďáblická sestra".

Na okraji Prahy je největší skládka v celé republice. Obyvatelé Ďáblic se dlouho obávali, jestli nedojde k jejímu dalšímu rozšíření. V roce 2009 tento krok dokonce odmítli v referendu. Až nedávno si však mohli oddechnout. Provoz skládky by měl být ukončen na konci tohoto roku.

Ve spalovně se likviduje 95 procent odpadů

Až skládka přestane fungovat, bude muset její současný provozovatel zajistit její rekultivaci. To znamená, že kopce odpadků budou zasypány a na zemině bude vysázena tráva. Nadále bude nejspíš pokračovat výroba energie z plynů, které ve skládce vznikají.

Konce skládek jdou ruku v ruce s plánem, že od roku 2024 bude v metropoli zakázáno skládkování netříděného odpadu. Smetí bude Praha likvidovat ve své spalovně, kde už teď spaluje 95 procent odpadů.

