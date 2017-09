Soud rozhodl: Aktivisté musejí opustit žižkovský squat Klinika

Praha /INFOGRAFIKA/ - Vykliďte Kliniku. To v úterý nařídil odvolací městský soud „obyvatelům“ squatu v Jeseniově ulici na Žižkově. Tentokrát musejí uposlechnout, verdikt je pravomocný.

Podle soudu je rozhodující smlouva o výpůjčce na jeden rok, kterou aktivisté se státem uzavřeli a která už uplynula. Prodloužení bylo na vůli vlastníka, Správa dopravní železniční cesty však o to nestála.

Lidé z Kliniky se mají odstěhovat nejpozději do měsíce

Naopak chce budovu opravit a umístit do ní část svých zaměstnanců. Lidé se z Kliniky se mají odstěhovat nejpozději do měsíce od doručení písemného rozsudku. Zda to udělají dobrovolně, zatím není jisté.

„Budeme se snažit využít čas k politickému nebo společenskému tlaku na to, aby bylo od tohoto nesmyslného projektu upuštěno. Aspoň do doby, než přestavba budovy začne, což může být i několik let,“ řekl mluvčí Kliniky Jakub Ort.