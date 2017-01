Současný rektor Jan Hančil by měl řídit AMU do roku 2021

Praha - Současný rektor Jan Hančil by měl Akademii múzických umění (AMU) vést do roku 2021. Akademický senát ho v tajném hlasování zvolil kandidátem na rektora. V pondělí o tom informovala mluvčí této pražské umělecké univerzity Tereza Petáková. Hančil byl jediným uchazečem o rektorskou funkci. Návrh na prodloužení jeho mandátu o další čtyřleté funkční období nyní posoudí vláda. Pak by ho měl rektorem jmenovat prezident Miloš Zeman.

Jan Hančil.Foto: ČTK/ Roman Vondrouš

Čtyřiapadesátiletý Hančil v roce 2013 nahradil v čele AMU Iva Mathého, který po dvou funkčních obdobích už nemohl kandidovat. Do funkce tehdy přišel z postu děkana Divadelní fakulty AMU (DAMU). Sám vedle DAMU vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Na DAMU působil od roku 1995, učil například dialogické jednání, dramaturgickou tvorbu nebo o moderním anglickém a americkém divadle. Docenturu získal v roce 2005, je autorem řady překladů divadelních děl. Hančil plánuje usilovat o kvalitní pedagogy V dalším období chce posílit odpovědnost studentů v magisterském stupni. Například by se měla podporovat jejich práce na samostatných projektech a měla by se rozšířit nabídka volitelných předmětů. Chce také podpořit tvorbu smíšených skupin českých a zahraničních studentů ve společných předmětech, které se vyučují v angličtině. Plánuje rovněž usilovat o kvalitní pedagogy, i když tak může činit jen nepřímo, protože personální politika je v pravomoci fakult. Chce se proto snažit o zvýšení mezd akademických pracovníků AMU. Jejich průměrný měsíční výdělek je 33 tisíc korun, což je nízké i ve srovnání s ostatními veřejnými vysokými školami, uvedl Hančil. V roce 2017 by se podle něj mohla situace mírně zlepšit. Vizitka Jana Hančila (54)Datum a místo narození: 15. září 1962 v Trutnově

Vzdělání: vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1985) a dramaturgii na Divadelní fakultě AMU (DAMU; 1993); docent (od 2005)

Současná funkce: rektor AMU, od 2013

Kariéra: po první vysoké škole pracoval rok jako geolog, od roku 1987 pak dva roky působil jako dramaturg Domu kultury v Trutnově; během dálkového studia na DAMU působil jako vědecký tajemník Společnosti Franze Kafky (1991-1993), poté byl čtyři roky manažerem a šéfem provozu Studia Ypsilon; od roku 1997 pracoval deset let jako dramaturg Národního divadla; na DAMU působí od roku 1994, začínal jako odborný asistent na katedře autorské tvorby a pedagogiky, později přednášel i na katedře teorie a kritiky; mezi roky 2006 až 2013 byl děkanem DAMU



- Hančil má zkušenosti s kulturním provozem "od píky", začínal v trutnovském kulturním domě, kde měl na starosti dění ve městě. "V podstatě jsem organizoval lidovou zábavu - od takzvaných dupáren až po koncerty vážné hudby, divadla, ale došlo také na komponované večery věnované poezii," vzpomínal později současný rektor AMU, který si vyzkoušel například také práci nočního vrátného v Národním muzeu.

- Během působení ve Studiu Ypsilon se podílel na založení Nakladatelství Studia Ypsilon, které vedl až do roku 2002.

- V čele AMU vystřídal před čtyřmi roky Iva Mathého, který po dvou funkčních obdobích už nemohl kandidovat.

- Od 90. let se věnuje překládání z angličtiny, vedle odborné literatury převedl do češtiny i několik dramat. Národní divadlo uvedlo například Hančilovy překlady her Dva shakespearovští herci (Richard Nelson, 1995), Na cestě duchů (Conor McPherson; 2000) nebo Na ústupu (William Nicholson; 2005). Čtěte také: Rektor AMU Hančil bude usilovat o mandát do roku 2021

