Socha vejtřasky zpestřila oslavy automobilky Praga

Třeštice, Praha - Dřevěná socha vejtřasky z Třeštice, automobilu Praga V3S, se dostala o uplynulém víkendu do Prahy. Prezentovala se společně se skutečnou Pragou V3S, kterou vlastní třeštičtí dobrovolní hasiči, na jedenáctém ročníku velkého srazu a výstavě historických vozidel, kterou pořádal Autoklub České republiky. Při příležitosti srazu totiž oslavila 110. výročí založení automobilka Praga a zároveň 120. výročí automobilka Tatra.

„Na podzim minulého roku se do Třeštice přijel podívat na dřevěnou sochu vejtřasky Emil Příhoda, majitel sbírky automobilů značky Praga. Pří této příležitosti vyslovil přání, abychom dorazili 20. května 2017 do Prahy na oslavy 110. výročí založení automobilky Praga, a to jak s dřevěnou, tak i se skutečnou Pragou V3S," vysvětlil starosta Třeštice Martin Kodys, jak se jejich vozidla dostala na výstavu do Prahy.

Před budovou autoklubu v Opletalově ulici v Praze se sešlo více jak 175 vystavovatelů, a to včetně dřevěné sochy vejtřasky autora Radima Poledny. Dřevěná socha byla do Prahy dopravena hasičským dopravním automobilem Praga V3S.