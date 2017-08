Sobotka: Požádám Pilného o prošetření kroků daňové správy kvůli FAU

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) požádá ministra financí Ivana Pilného (ANO) o kontrolu postupu daňové správy v souvislosti s firmou FAU. Podle premiéra je třeba prověřit, zda postup byl v souladu se zákonem a že ministerstvo financí nezasahovalo do činnosti daňové správy v rozporu se zákony. Sobotka to dnes řekl po schůzce s ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO).

Předseda vlády reagoval na nahrávku, na níž předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš hovoří o opavské firmě FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu.

"Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony," říká Babiš na asi minutové nahrávce, která byla v neděli zveřejněna na anonymním twitterovém účtu Skupina Šuman. Babiš se v neděli k nahrávce nechtěl vyjadřovat, její autenticitu ale nepopřel.

Do insolvence se FAU dostala loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU má sklad v areálu Prechezy, jež patří do holdingu Agrofert, který donedávna Babiš vlastnil.

"Já jsem zprivatizoval Prechezu roku 97 a oni před privatizací prodali tu vlečku nějaké firmě. Takže vlečka v mojí chemičce patří těm zmrdům," říká Babiš na nahrávce. Hospodářské noviny minulý týden napsaly, že soud postup daňové správy označil za nezákonný.

Sobotka pošle dopis Pilnému dnes. "Chtěl bych ho v něm požádat o kontrolu celé věci z pohledu daňové správy tak, aby bylo zřejmé, jestli daňová správa postupovala v souladu se zákony, jak to bylo s těmi opatřeními, které realizovala daňová správa, a požádám ho také, aby prověřil, jestli vedení ministerstva financí jakýmkoli způsobem zasahovalo v rozporu se svými kompetencemi do činnosti daňové správy," řekl Sobotka. Záležitost podle něj musí být prověřena a zkontrolována. Očekává všechny potřebné informace do 30 dnů.