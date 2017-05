Sobotka: Kandidátem ČSSD na Hrad by mohli být Zaorálek nebo Štěch

Kandidátem ČSSD v prezidentských volbách by mohli být ministr zahraniční Lubomír Zaorálek nebo předseda Senátu Milan Štěch. Serveru iDnes.cz to řekl předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka. Oba jsou podle něj výrazné osobnosti. Strana by mohla kandidáta vybrat v létě.

dnes 21:27 SDÍLEJ:

"Z těch dvou bych si vybral oba dva. Ale říkám to proto, že v sociální demokracii jsou silné osobnosti, které by mohly oslovit nejen voliče ČSSD, ale i levicové liberály, lidi na politické levici, kteří nechtějí volit Miloše Zemana, a ti ostatní kandidáti jim připadají spíš pravicově vymezení," sdělil serveru Sobotka. Původně se ČSSD o svém postoji k prezidentské volbě chtěla rozhodnout nejpozději v listopadu, ale to ještě nepočítala s nasazením vlastního kandidáta. Nyní zřejmě rozhodnutí uspíší. "Já teď nechci popisovat moje rozhovory s potenciálními kandidáty, ale věřte mi, že vedeme intenzivní diskusi a to je jedna z věcí, kterou přinesl ten konflikt s Andrejem Babišem a Milošem Zemanem v uplynulých týdnech," uvedl Sobotka. ČTĚTE TAKÉ: Erdogan v bruselských kleštích. Jednal s Merkelovou i Macronem V polovině května v rozhovoru pro ČTK Sobotka řekl, že mezi kandidáty na Hrad nevidí ČSSD levicového uchazeče. Uvažuje proto o vlastním, který by se podle Sobotky postavil mocenskému paktu mezi prezidentem Milošem Zemanem a předsedou ANO Andrejem Babišem. Odmítl ale, že by mohl na Hrad kandidovat sám. Zatím jsou podle dubnového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas největšími protivníky současného prezidenta Zemana textař a podnikatel Michal Horáček a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. ČTĚTE TAKÉ: Macron už není Pan čistý. Ministr z jeho strany kryl divné transakce

Autor: ČTK