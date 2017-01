Sobotka chce od ČSSD podporu navýšení penzijního účtu a přídavků

Praha - Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka chce od dnešního zasedání předsednictva strany získat podporu pro návrh využití rozpočtového přebytku na valorizaci důchodů a pro zvýšení přídavků na děti pracujících rodičů od roku 2018. Novinářům řekl, že očekává u obou těchto témat velkou bitvu mezi koaličními stranami a možná později i ve Sněmovně. "Obě tyto věci jsou pro sociální demokracii důležitou prioritou," uvedl.

Premiér Bohuslav Sobotka poskytl rozhovor DeníkuFoto: DENÍK/ Martin Divíšek

Na penzijním účtu, který je součástí rozpočtu, by podle Sobotky mělo jít 62 miliard z přebytku loňského rozpočtu, vznikla by tak na něm pro valorizaci penzí rezerva 84 miliard korun. Návrh v pondělí ČSSD představila koaličním partnerům, vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) po jednání řekl, že s rozhodnutím počká do konce dubna, kdy má vláda návrh na použití přebytku předložit Sněmovně. Lidovci chtějí peníze použít i na investice.

Čtěte také: Lex Babiš: Ústavní stížnost nechá vicepremiér na Zemanovi. Škody má prý obrovské



Přídavky na děti navrhují sociální demokraté zvýšit z nynějších 500, 610 a 700 korun podle věku dítěte na 1000, 1100 a 1200 korun. Na dávku by měly dosáhnout navíc i rodiny s průměrným příjmem. Nyní se přídavky vyplácejí rodinám s příjmem do 2,4násobku životního minima. Nově by zvýšenou dávku podle plánů ČSSD měli dostávat pracující rodiče z domácností s příjmem do trojnásobku minima. Náklady státu by se tak zvedly z tří miliard na osm ročně.



Se zvýšením přídavků na děti počítá návrh koncepce rodinné politiky, který připravilo ministerstvo práce a který kritizují zejména koaliční lidovci. Koncepce obsahuje i řadu dalších opatření, ty chce ČSSD promítnout až do svého volebního programu a usilovat o ně po volbách.

Nepřehlédněte: Vedení kampaně před volbami chce Sobotka svěřit poslanci Birkemu