Sobotka: Boj o lánský puč ještě není dobojován

Kudy se má vydat sociální demokracie, aby vyhrála volby, ale nenarušila přitom tři pilíře, na nichž stojí, totiž svobodu, solidaritu a demokracii? O tom v pondělí večer debatoval premiér Bohuslav Sobotka se členy spolku Idealisté.cz. Přišel za nimi nejen proto, že jeho jádro tvoří sociální demokraté, kteří ho po lánském puči mohutně podpořili, ale i kvůli tomu, co jim řekl na závěr setkání: „Možná ani nevíte, jak moc jste pro ČSSD důležití."

Bohuslav Sobotka patří k lidem, kteří ve straně prosazují hodnotovou politiku. Mimo jiné právě tím Sobotka zdůvodnil, proč se před třemi lety tak tvrdošíjně postavil Michalu Haškovi a Miloši Zemanovi. „Nemohl jsem připustit, aby strana byla závislá na zásazích zvenčí, aby s ní někdo manipuloval. Ten boj ještě není dobojován," míní Sobotka. Podle něj vznikají v ČSSD jakési Babišovy páté kolony, které by sociální demokracii po volbách mohly rozleptat. „ČSSD si nemůže dovolit skončit v opozici, volby vyhrajeme, ale musíme okamžitě opustit mentalitu těch, kdo mají pocit, že je to dopředu prohrané," uvedl bojovně Sobotka za souhlasného potlesku nabitého sálu.

Čtěte také: Sobotka chce vyhrát, nebo odejít do opozice

Nacionalisté nás nesmějí obejít zleva

Diskutující dávali přitom najevo, že si představují radikálnější jak sociální, tak demokratický program. „Vrstevníci, které oslovuji, aby vstoupili do ČSSD, se mě ptají, co by dělali ve straně, kde jsou ti lidé se zbraněmi," svěřila se například Michaela Hadravová v narážce na poslední návrhy ministra vnitra Milana Chovance.

Idealistům se nelíbí ani ustupování evropských socialistů pravicovým stranám. Oto Novotný vznesl dotaz, zda ČSSD vidí budoucnost ve spolupráci s Orbánovým Maďarskem a Kaczynského Polskem v rámci Visegrádské čtyřky. „Je pravda, že ve V4 máme často se Slováky jiné názory, například nechceme otevírat unijní smlouvy. Uděláme vše pro to, aby se Evropa znovu stala synonymem bezpečí, stability a prosperity. Musíme voliče přesvědčit, že evropská spolupráce je výhodnější než rozbití EU. Zároveň je třeba říct, že někdy nám Evropa příliš nepomáhá, to je případ nesmyslného trvání na uprchlických kvótách nebo směrnice o držení zbraní," soudí premiér. Dodal, že z jeho pohledu je nepřípustné vyklidit pole nacionalistům.

„Na oprávněné obavy lidí po finanční krizi začali odpovídat nacionalisté se silným sociálním akcentem, což je nový prvek v národně konzervativní politice třeba polské PiS nebo maďarského Fideszu. Jako sociální demokraté nesmíme sklouznout k pokušení konkurovat jim tím, že se staneme nacionalisty, naopak musíme mít přesvědčivou, propracovanou a radikální sociální politiku," nastínil hlavní programovou linii Bohuslav Sobotka. Konkrétně je například odhodlán změnit investiční pobídky tak, aby podporovaly jen výrobou s vysokou mírou přidané hodnoty a rozvojem výzkumu. „Ochrana práv zaměstnanců a podpora rodin cestou zvyšování přídavků na děti nebo zvyšováním kapacity mateřských škol je naší cestou," potvrdil lídr ČSSD další nastoupený směr.

Čtěte také: Amatérismus ze strany ANO, hodnotí politolog výzvu k rezignaci Košty



Netaháme lidi jako králíky z klobouku

Ačkoli členy Idealistů zajímala hlavně sociálnědemokratická pozice včetně otevření strany občanské společnosti, dostalo se i na politické soupeře. Sobotka zdůraznil, že v ČSSD nemohou fungovat jiné mechanismy než přesvědčování a argumenty. „Nejsme stranou jednoho muže, který platí a rozhoduje. A dopadá to tak, že lidi na kandidátky tahá jako králíky z klobouku, aby je tam pár měsíců po volbách zase nacpal, jak to teď sledujeme v přímém přenosu z Olomouce, kde se ANO snaží zbavit svého hejtmana. My nebudeme opouštět svoje hodnoty ve prospěch populismu a volebního marketingu, nebudeme si hrát na někoho, kým nejsme, abychom získali body. Tím by ČSSD v konečném součtu jen ztratila," uzavřel Sobotka.

Nenechte si ujít: Předseda spolku Idealisté.cz: Sociální demokracie si musí hledat vlastní voliče