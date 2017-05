Sněmovna rozházela vše, co Babiš ušetřil, říká budoucí ministr financí Pilný

/VIDEO, FOTOGALERIE/- Současný předseda hospodářského sněmovního výboru Ivan Pilný, který zřejmě už příští týden nahradí Andreje Babiše ve funkci ministra financí, je svérázný muž.

V rozhovoru, který přinese zítřejší Deník, například takto zdůvodňuje změnu svého rozhodnutí ohledně vstupu do vlády:

„Došel jsem k závěru, který jsem sdělil své dceři, když se mě se zděšením zeptala, co jsem to udělal a já odpověděl: Tvůj tatínek je prostě debil."

Vážněji pak dodává: „Nikdy jsem nechtěl být ministrem, podobné nabídky jsem skutečně odmítal. Situace se změnila ze dne na den, když lidé začali chodit do ulic. Musela se řešit paseka, která tu byla napáchaná z důvodů, které jsou označovány jako Babišovy dluhopisy, ale ve skutečnosti jde o klesající preference sociální demokracie. To mě vedlo ke změně názoru. Měl jsem tři hodiny na to, abych přemýšlel o odpovědnosti a mém angažmá jako východisku, které by mohlo věc vyřešit."

Vyjadřuje se i k šéfovi Finanční správy Martinu Janečkovi, jemuž sice věří, ale vzkazuje mu: „Jeho mediální vyjádření jsou někdy za hranou a měl by si dát pozor na pusu."

V rozhovoru též brání svého stranického šéfa Andreje Babiše: „Tehdejší ministr financí Kalousek udělal to, že otevřel dveře a zhasnul. Když pak rozsvítil, bylo tam 500 subjektů, jež využily příležitosti k daňovým úlevám. Buď to tedy bylo z hlouposti, ale to bych panu Kalouskovi nepodsouval, nebo to bylo na zakázku. Využilo toho 532 firem, některé možná mimo mantinely, a proto to vyšetřuje Finanční správa."

Budoucí šéf státní kasy také prozradil, zda by výrazně přidal učitelům, jakou knihu věnoval prezidentu Miloši Zemanovi, proč si nerozumí s vicepremiérem pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem i to, jak vypadá boj o umístění na kandidátkách ANO.