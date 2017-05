Sněmovna by mohla navrhnout na vyznamenání Vlka a Sáblíkovou

Praha - Sněmovna by mohla navrhnout prezidentu Miloši Zemanovi na státní vyznamenání kardinála Miloslava Vlka in memoriam, rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou a folklorní zpěvačku Jarmilu Šulákovou in memoriam. Na předběžném seznamu, jenž čítá celkem 39 jmen a který dnes projednal organizační výbor, figurují také historik Petr Čornej, psychiatr Cyril Höschl nebo bývalý hokejový brankář Jiří Holeček. Sněmovna by měla o kandidátech hlasovat v červnu.

Kardinál Miloslav Vlk.Foto: ČTK/Tomáš Pěkný

Nominaci by mohli také dostat váleční letci Josef Koukal a Václav Kopecký, střelec bombardovací perutě Jaroslav Hofrichter nebo další váleční veteráni Antonín Šubrt a Josef Balejka, všichni in memoriam. Na státní vyznamenání by mohli mít šanci také například pneumolog Boris Šťastný, hrudní chirurg a traumatolog Leopold Pleva, ekonom Milan Zelený, sochař a medailér Milan Knobloch, vědec Vladimír Mařík, skladatel Miloš Štědroň a bývalý motokrosový reprezentant Jaroslav Falta. ČTĚTE TAKÉ: Koncert v Karlíně připomene nedožité 85.narozeniny kardinála Vlka Na předběžném seznamu jsou ale také diplomat a bývalý ministr zahraničí Jan Kavan, zpěvák Epanastatis Prusalis in memoriam, jenž vystupoval na akcích KSČM, a novinářka a aktivistka Věra Picková in memoriam, která byla za druhé světové války vězněna v koncentračním táboře a později se zasloužila o založení Společnosti Julia Fučíka.





