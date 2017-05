Novinář Klíma o Kajínkovi: Smysl má obnovení procesu, nikoli milost

/ROZHOVOR, VIDEO/ Prezident Miloš Zeman oznámil, že po návratu z Číny udělí milost Jiřímu Kajínkovi, který byl odsouzen za dvojnásobnou vraždu na doživotí. V 90. letech, kdy stál Jiří Kajínek před soudem, sledoval případ v pořadu Na vlastní oči novinář Josef Klíma. Ten se pak v průběhu let k rozporuplnému příběhu opakovaně vracel. Zkoumal spisy, navštívil Kajínka ve vězení, dopisoval si s ním. A potvrzuje, že ve vzduchu opravdu visí pochybnosti o Kajínkově vině. Přesto Klíma udělení prezidentské milosti nevnímá jako dobré řešení.

Kdo prezidentskou milost uvítá?

Radost bude mít Kajínek, jeho sestra, jeho přítelkyně a možná i pan prezident, kterého potěší, že odvedl pozornost od některých momentů vládní krize.

Kdo naopak rád nebude?

Smutný bude Vojta Pokoš (pozn. red. – korunní svědek dvojnásobné vraždy spáchané Jiřím Kajínkem). Ten se bude bát nejen o sebe, ale o celou rodinu. Má strach, že ho Kajínek přijde takzvaně dorazit. Kajínek ovšem tvrdí, že je to blbost. A že je v jeho zájmu, aby byl Pokoš naživu, protože podle něj lhal. Kajínek doufá, že Pokoš jednou řekne pravdu.

Jaké řešení případu byste uvítal vy?

Byl bych nejraději, kdyby se obnovil proces. Protože pak by se všechno znovu probíralo, všichni by se znovu vyslýchali, objevili by se noví svědci a původní svědci by možná změnili výpověď. A třeba bychom pak zjistili, jak to opravdu je. Takhle si budeme nadosmrti myslet, že Kajínek byl vinen anebo naopak nevinen. Ale pravdu nikdo znát nebude.

Proč vlastně pochybnosti o Kajínkově vině vznikly?

Případ byl vyšetřován a obžaloba sepsaná tak, že soud tehdy musel dát Kajínkovi tak tvrdý trest. Pochybnosti ale vyvolává způsob, jakým probíhalo vyšetřování. Svědci, kteří vypovídali proti Kajínkovi, později svoje svědectví odvolali a tvrdili, že je policisté přinutili k tomu, aby lhali. A začali svědčit ve prospěch Kajínka. To se soudci nelíbilo. Svědky označil za problémové osoby, jejichž výpověď není důvěryhodná. A před tím snad důvěryhodná byla? V době, kdy ti lidé vypovídali proti Kajínkovi, byli přece také problémovými osobami. Tehdy je však soudce vnímal jako důvěryhodné svědky.

Jaké poměry panovaly mezi policisty v době, kdy vyšetřování Kajínkova případu probíhalo?

Plzeňská policie byla tehdy rozdělena na dvě části. Jedna část spolupracovala s jedněmi velmi podivnými podnikateli a druhá s jinými velmi podivnými podnikateli. Kriminálka s jednou partou a zásahovka s druhou partou. Policisté byli natolik srostlí s podnikatelským prostředím, že se například podíleli na vymáhání dluhů. Jinými slovy – policie tehdy byla v rozkladu.

Jak se to promítlo do vyšetřování Kajínkova případu?

Případ začali vyšetřovat policisté, kteří se důvěrně znali s podezřelými. Teprve později byli z případu odvoláni. Mezitím ale mohlo dojít k zamlčení některých důkazů, protože se policisté báli, že vyjde najevo, nakolik úzce s podezřelými spolupracují. Proto by bylo dobré případ znovu otevřít a vyvrátit anebo potvrdit, jestli k podobné manipulaci skutečně došlo.

Jiřího Kajínka znáte osobně. Jak na vás působí jako člověk?

Já myslím, že resocializaci zvládne. Že se dokáže začlenit do života.