Smrt ve vzduchu může prozradit orosené zrcadlo

Praha – Nehlídejte si jen samotné spotřebiče, ale také to, kam ústí. S tímhle upozorněním se ve středu obrátilo na veřejnost Společenstvo kominíků České republiky. Reagovalo na aktuální pražskou sérii deseti otrav uživatelů plynových ohřívačů vody typu karma oxidem uhelnatým, která by mohla pokračovat, pokud velmi teplé počasí vydrží. Kominíci upozorňují, že nebezpečí se skrývá nejen v samotných karmách, ale i ve spalinové cestě. Jinými slovy: v místech, kam odchází „kouř“. To že dým není vidět, ještě neznamená, že spaliny neexistují – a právě ony jsou zákeřné.

Revize plynového kotle. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Pech

Vedra přitom nahrávají tomu, aby se mohly stát zabijákem. Prezident Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön k tomu připomíná, že přirozený komínový tah je založen na principu stoupání teplého vzduchu komínem. ČTĚTE TAKÉ: Záchranáři hlásí desítku otrav oxidem uhelnatým Plyn má spaliny bez barvy a zápachu „Čím vyšší je rozdíl mezi teplotou komína a teplotou spalin, tím je komínový tah vyšší. Pokud se však do střechy a nadstřešní části komínu celý den opírá tropické sluneční záření, může dojít k tomu, že komín se nahoře ucpe horkým vzduchem a komínový efekt nevznikne,“ vysvětlil podstatu problému. Důsledek? Lidé se mohou ocitnout v ohrožení života. Těžké intoxikace mohou znamenat poškození mozku s doživotním handicapem – nebo dokonce vést k úmrtí. „K otravě může dojít i v řádu minut,“ varuje Schön.

Problém se týká všech spalinových cest; není vázán jen na spalování plynu. Právě plyn má ale spaliny bez barvy i zápachu. Lidskými smysly tak nelze zaznamenat, že se – laicky řečeno – „kouří“ do místnosti. Naopak uživatelé spotřebičů na pevná paliva dým zaznamenají – a snadno si uvědomí, kolik uhodilo. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Primátorka přijala kominíky Společenstvo doporučuje objednat pravidelný servis spalinové cesty Prevence otravy je jednoduchá, připomněl ve středu za společenstvo kominíků Petr Dušek: stačí v místnostech se spotřebičem pravidelně a vydatně větrat. „Dostatek čerstvého vzduchu totiž minimalizuje produkci oxidu uhelnatého. Toto pravidlo platí obzvláště v malých koupelnách se spotřebičem paliv,“ konstatoval Dušek. Jedním dechem ovšem připomněl důležitost funkční spalinové cesty. Společenstvo kominíků proto doporučuje objednat právě nyní pravidelný servis spalinové cesty: její kontrolu a čištění.

Laické posouzení správné funkce spotřebičů na zemní plyn spočívá především v pohledu na plamen. Ten by měl mít ostré modrofialové ohraničení. Pokud se objeví žlutá barva, jde o signál, že je nutno hledat odbornou pomoc. Únik spalin do koupelny může podle Schönových slov prozradit jejich vlhkost, která se nejčastěji projeví kondenzací na studenějším povrchu – třeba na zrcadlech či oknech.

