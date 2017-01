Smogová situace je v osmi krajích, regulace zůstává ve třech

Praha - Kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu vyhlásili meteorologové smogovou situaci už i v Jihočeském kraji. Signál regulace dnes ráno odvolali v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, i tam ale dál platí smogová situace. Regulace, kdy musejí některé průmyslové podniky omezit výrobu, zůstává v platnosti v Praze, Středočeském a Olomouckém kraji. V neděli o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Smog nad Prahou Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Smogová situace tedy platí v celkem osmi krajích, už dříve byla vyhlášena v Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském, Ústeckém a Plzeňském kraji. Relativně čistý vzduch mají podle mapy ČHMÚ jen tři kraje - Vysočina, Liberecký a Karlovarský kraj.

Některé továrny musejí omezit výrobu

Lidé by měli kvůli zhoršeným rozptylovým podmínkám omezit jízdu auty i zvýšenou fyzickou zátěž spojenou s rychlejší frekvencí dýchání. Platí to zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, seniory a malé děti. Pokud je v regionu vyhlášena i regulace, musejí některé továrny omezit výrobu tak, aby do ovzduší vypouštěly méně škodlivin.

Smogová situace je vyhlašována, když dvanáctihodinový průměr koncentrace polétavých částic PM10 v ovzduší překročí hranici 100 mikrogramů na metr krychlový a pro dalších 24 hodin se nepředpokládá pokles pod tento práh.

Ke smogové situaci přispěly silné mrazy

Regulace se vyhlašuje, pokud alespoň na polovině stanic reprezentativních pro dané území dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací částic polétavého prachu překročí hranici 150 mikrogramů na metr krychlový a není předpoklad, že by se to do 24 hodin změnilo. Ke smogové situaci přispěly současné silné mrazy, inverzní charakter počasí i bezvětří.

