Smog se pohnul dříve než radní. Město chystá regulaci

Praha /FOTOGALERIE, RASTR/ - MHD zdarma kvůli smogu nakonec město nezavedlo, tuto možnost však v dalších dnech nevylučuje. Magistrát připravuje vyhlášku, která by mohla omezit auta.

Zatímco v Přerově zavedli už v pátek kvůli smogu MHD zdarma, pražští radní o této možnosti jednali až včera dopoledne. S ohledem na zrušení smogové situace na území Prahy nakonec k opatření nepřistoupili. Někteří opoziční zastupitelé vedení města kritizují za nedostatečnou pohotovost.

Situace není tak vyhrocená

„Pražská koalice Adriany Krnáčové tak dlouho řešila, co dělat, až se smog rozpustil sám," komentoval ironicky šéf pražské ODS Filip Humplík. Podle radní pro životní prostředí Jany Plamínkové přes víkend nebylo nutné MHD zdarma zavádět. „Začali jsme o tom přemýšlet v pondělí po jednání pracovní skupiny pro smog. Dříve nám přišlo, že situace není tak vyhrocená, o víkendu obecně jezdí aut daleko méně," uvedla.

Podle slov náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka je nyní město připraveno MHD zdarma zavést během dvou hodin, pokud se situace opět zhorší. Podle meteorologických předpovědí se to může stát ještě během dneška, případně v dalších dnech.

Město připraveno posílit spoje MHD

„Jsme připraveni kdykoliv svolat radu, která by okamžitě hlasovala o bezplatné přepravě MHD," uvedl náměstek. Postup zkoordinovali s dopravním podnikem, Českými drahami i dalšími železničními dopravci působícími v metropoli.

V případě nutnosti je město připraveno posílit spoje hromadné dopravy. „Na každé lince metra by mohly projet až dvě soupravy navíc za hodinu. Připraveno je i přes čtyřicet autobusů k nasazení tam, kde by bylo potřeba," doplnil náměstek.

Regulaci aut by mohli schválit v září

Kromě toho magistrát pracuje na možnosti v podobně akutních případech omezit automobilovou dopravu ve městě. Podle Plamínkové by nástroj mohl být uplatnitelný v případě, kdy meteorologové vyhlásí regulaci týkající se průmyslových podniků.

„Pokud nastane regulace stacionárních zdrojů, chceme vymyslet, jakým způsobem by se dala regulovat i auta," uvedla Plamínková. Podobné krizové plány už v minulosti Praha měla k dispozici, ale od té doby došlo k tolika aktualizacím různých dokumentů a norem, že je teď musí připravit celé znovu.

Zastupitelstvo by mohlo normu projednat v září

Scénáře pro krizovou regulaci musí mít podobu vyhlášky, která prochází standardním schvalovacím procesem včetně připomínkování městskými částmi a dalšími dotčenými organizacemi. Zastupitelstvo by podle plánů vedení města mohlo normu projednat v září letošního roku.

Praha musí při přípravě brát ohled na fakt, že kvůli nedokončenému vnějšímu okruhu by byl při odklonění provozu z metropole problém s objízdnými trasami. „Předpokládá to proto kromě jiného také spolupráci se Středočeským krajem," doplnil Dolínek.

Do úvahy připadá i regulace

Omezení by v případě zavedení krátkodobé regulace mohlo vypadat různě. „Je možné zavřít centrum města úplně či pro starší nebo dieselová auta či zavřít širší centrum vymezené vnitřním okruhem.

Do úvahy připadá i regulace, která se běžně používá na Západě nebo v Číně, kdy se jeden den nechají jezdit auta se sudou číslicí na konci poznávací značky a další den ty s lichou," přiblížila možné podoby Plamínková.

Znečištění má vliv hlavně na kardiakyNevlídná smogová situace už několik dní trápí jak Prahu, tak střední Čechy. Ačkoli se počasí lepší, lidé by měli být i nadále opatrní. Podle přednosty kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol Viléma Rohna může i krátkodobý smog ovlivnit zdraví u těžkých kardiaků. U běžné populace pak smog ovlivňuje například náladu.



Jak jsou na tom nyní kardiaci v souvislosti se smogem?

Rozhodně jsou rizikovější a náchylnější skupinou. Celá situace je proto zatěžuje mnohem více než zbytek populace. Důvodem je to, že mají postiženou funkci srdce, která zase úzce souvisí s plícemi. Tudíž je pak horší i funkce plic. Smog způsobuje podráždění dýchacích cest, dojde k jejich stažení jako při astmatu. Navíc se při smogové situaci vyskytuje více infekčních onemocnění. Ta zatěžují plíce a tedy i srdce. I když je nyní režim už o něco volnější, měli by se kardiaci nadále vyvarovat práce venku a chození ven.



Kam až může stav kardiaka zajít?

Nejčastějším problémem je dušnost, to zná každý kardiak. V extrému ale může dojít až k úplnému selhání. Při selhání srdce není schopné dodávat dostatek krve pro ostatní orgány. Dotyčný pak může klidně skončit i v nemocnici.



Lze tomu předejít například užíváním vitamínů?

Vitamíny jsou celkově obecnou prevencí proti onemocněním. Přes zimu je lidský organismus více vyčerpaný, máme nedostatek pohybu a čerstvých potravin. Takže posilovat imunitu vitamíny je podle mého názoru zcela vhodné. Doporučoval bych lidem pít ovocné šťávy a více přijímat čerstvou zeleninu, čímž dodáme tělu to, co potřebuje.



Smog dělá potíže také lidem, kteří trpí onemocněním dýchacích cest, je to tak?

Jsou to nejrůznější plicní onemocnění. U nás nejčastěji obstrukční choroba plicní, která se podobá astmatu. Průdušky v tomto případě reagují na smog zúžením. To je typické například u starších kuřáků. Ovšem to samé si lze vypěstovat právě dýcháním smogu a znečištěného vzduchu.



Opravdu může tří až čtyřdenní smog ovlivnit naše zdraví?

U těžkých kardiaků a pacientů s těžkou obstrukční chorobou plicní ano. U těch středních onemocnění se dá pár dní překlenout dobře. Záleží ale i na tom, jakou vyvíjíme v té době zátěž. Například pracovat v tomto počasí na stavbě venku je už podle mě opravdu extrémní zatížení organismu.



Ovlivňuje smog náš organismus i jinak?

Působí také na naši náladu. Když je takovéto přítmí, nemáme dobrou náladu. To cítím i na sobě. Je to stejné, jako když několik týdnů nevidíme slunce. Všichni jsou pak, jak lidé rádi říkají, v depresi.



Zmínil jste také, že jsou lidé náchylnější k infekčním onemocněním. Často je jim pak doporučováno nevycházet ven. Nesnižuje ale izolace ve finále imunitu dotyčného člověka?

To jistě hraje svou roli. Stáváme se čím dál více choulostivějšími. Proto mnoho lékařů doporučuje otužování a pohyb na čerstvém vzduchu. To ale neplatí v době smogu. To je nejlepší odletět někam na jih do teplých krajin.



