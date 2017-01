Smog dál trápí devět regionů, Praha zvažuje MHD zdarma

Praha - Na většině území republiky už několik dní po sobě přetrvávají špatné rozptylové podmínky. Meteorologové v pondělí odvolali smogovou situaci ve Zlínském kraji a části Moravskoslezského kraje, naopak v Plzeňském kraji začala platit přísnější regulace, při níž některé podniky omezují činnost. Signál regulace zůstává také v Praze, Středočeském a Olomouckém kraji.

Smog v Praze. Ilustrační foto. Foto: Archiv VLP

Smogová situace trvá i v aglomeraci Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek bez Třinecka, dále v celém Ústeckém, Jihočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Stav ovzduší se zhoršil i v Karlovarském kraji. I když tam dosud nebyla vyhlášena smogová situace, množství polétavého prachu už překračuje limity. Meteorologové většinou neočekávají, že se stav ovzduší v regionech zasažených smogem v nejbližší době výrazně změní.

Lidé by měli raději využívat MHD

Pražští radní budou v úterý kvůli smogu jednat o zavedení městské hromadné dopravy zdarma. Omezení pro automobily hlavní město zatím nechystá. Utlumena už byla výroba ve čtyřech podnicích.

Hlavním zdrojem znečištění v Praze je ale automobilová doprava. Magistrát opakovaně vyzval řidiče, aby nechali auta doma a využili MHD. Lidé by měli také omezit topení tuhými palivy a nepoužívat krby.

Většina exhalací v Praze je způsobena automobily

Rovněž v Plzeňském kraji platí regulace, která znamená omezení pro některé prašné provozy. Krajský úřad se už v minulých dnech dohodl s Plzeňskou teplárenskou, Plzeňskou energetickou a hutěmi a kovárnami Pilsen Steel na omezení provozu, byť kvůli topné sezoně jen v omezené míře. Podle meteorologů je však většina exhalací i v tomto městě způsobena automobily a z lokálních topenišť.

Smogová situace se vyhlašuje, když hodnota koncentrace polétavého prachu za 12 hodin překročí aspoň na polovině meteorologických stanic 100 mikrogramů na metr krychlový a zároveň se pro dalších 24 hodin nečeká pokles. Regulace se vyhlašuje, když dvanáctihodinový průměr koncentrace prachu překročí 150 mikrogramů.

Ani dospělí by neměli podceňovat smogovou situaci

Lidé s dýchacími a kardiovaskulárními obtížemi, děti a starší lidé by měli při zhoršené smogové situaci omezit pohyb venku, doporučují hygienici. V předškolních zařízeních je možné zkrátit nebo zcela vynechat dobu, po kterou děti chodí ven.

Pokud se učitelky rozhodnou s dětmi na procházku jít, měly by s nimi venku omezit tělesnou zátěž. „Ani zdraví dospělí by neměli smogovou situaci podceňovat, rovněž by měli omezit pohyb venku, především se vyvarovat fyzicky náročným aktivitám a sportu," uvedl ředitel pražské hygienické stanice Jan Jarolímek.

