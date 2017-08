Sliby pražských politiků: rychle by dostavěli okruh i metro D

Praha /INFOGRAFIKA/ - Opoziční politici se trumfují, jak vylepší dopravu v Praze, pokud vyhrají volby. Nechybějí rychlé stavby, protažení metra do Jesenice či železniční spojení Hlavního a Masarykova nádraží.

Stavba nové linky metra by měla podle pražských radních začít zhruba za dva roky. A to v úseku Pankrác Olbrachtova. Současná koalice chce také zakázat vjezd velkých kamionů na Štěrboholskou radiálu a čerstvě slibuje i skoro třicítku nových tramvajových tratí do roku 2030. Opozice nicméně označuje dopravní politiku koalice jako „bezradnou“ nebo také „málo akční“.

Dokazovat to má především dosavadní neschopnost dohodnout se na dostavbě městského silničního okruhu. Opoziční strany plánují v případě úspěchu napřesrok v komunálních volbách kromě dokončení okruhu také třeba nová velkokapacitní parkoviště, most přes Vltavu na jihu Prahy, železniční spojení s Letištěm nebo dokonce delší linky metra.

Nové vlakové zastávky i dostavba „déčka“

ODS, TOP09, KSČM i Piráti, tedy všechny čtyři opoziční strany, které zasedají v aktuálním pražském zastupitelstvu, označují za své priority co nejrychlejší vybudování metra D i dostavbu tzv. vnitřního okruhu. Piráti nicméně požadují finančně úspornější řešení okruhu oproti dnes favorizované verzi s většinou trasy v tunelech.

„V co nejkratším čase je naopak třeba zahloubit ulici v Holešovičkách, do které proudí všechna auta z tunelového komplexu Blanka,“ uvedl za Piráty zastupitel Ondřej Profant. Piráti a stejně tak komunisté by prý také víc podporovali rozvoj městské železnice budování čtyřkolejných tratí i nových zastávek s napojením na MHD. ODS chce propojit kolejemi Hlavní nádraží s Masarykovým a zrušit současný systém zón placeného stání. „Nahradíme ho systémem celoměstských zón, cenově odstupňovaných dle vzdálenosti od centra,“ upřesnil Filip Humplík (ODS). V dosud nerozhodnuté otázce propojení centra s Letištěm Václava Havla jsou pak Piráti i TOP09 pro moderní železnici (s větví do Kladna) a ODS pro podzemní rychlodráhu.

Metro za hranicí hlavního města?

TOP09, aktuálně nejsilnější opoziční strana, má ambiciózní plány i ohledně budoucnosti metra D. V současnosti se počítá s konečnou „déčka“ na jihu v Písnici. Podle zastupitele TOP09 Jiřího Nouzy by ale bylo rozumné zvažovat prodloužení linky o zhruba dva kilometry do Jesenice, která leží už za administrativní hranicí hlavního města, tedy ve Středočeském kraji.

„Bydlí tam dost lidí a hlavně je to ideální lokalita pro velká záchytná parkoviště, která by podstatně zmírnila nápor na centrum,“ řekl Nouza. V dopravní koncepci TOP09 je i požadavek na studii, která by „prověřila možnost prodloužení trasy metra C směrem na Uhříněves“. Z Hájů, kde dnes linka končí, by se muselo přistavět zhruba tři a půl kilometru.

Povrchové alternativy k podzemní dráze

V případě prodloužení obou tras by se celkové náklady mohly pohybovat kolem 20 miliard korun, vzhledem k dostavbě srovnatelného úseku linky A. Podle experta z dopravní fakulty ČVUT Petra Moose je třeba uvažovat i o potenciálně levnějších variantách dopravní koncepce na jihovýchodě metropole například o síti příměstských vlaků typu S-Bahn nebo koncentrování pracovních míst přímo do těchto periferií.

„Je dobře, že se o variantě kolejové infrastruktury vůbec uvažuje. V případě prodlužování obou tras metra by tam ovšem byla řada otazníků. Na tra- se C by byly při současném systému napájení neproveditelné povrchové úseky a právě ty jsou na předměstích žádoucí.“ Podle Nouzy jsou ovšem odvážné projekty typu metra do Uhříněvsi žádoucí, navzdory vysokým nákladům. „Praha by to měla brát jako dlouhodobou investici. To metro nám nikdo neodnese,“ zakončil.