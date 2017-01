Skončí první české multikino na Jižním Městě? Majitel zvažuje, co s budovou

Praha /FOTOGALERIE/ - V blízké budoucnosti zřejmě po více než dvaceti letech skončí multikino Galaxie na Hájích. Majitel uvažuje, co dále s objektem. Ve hře jsou byty.

V roce 1996 se na Jižním Městě začala psát nová kapitola masové zábavy v České republice. Kousek od stanice metra Háje bylo otevřeno úplně první české multikino. Zařízení, kterých jsou dnes po republice desítky, tehdy Pražany ohromilo. Nyní multikino Galaxie zřejmě dospělo téměř ke konci své cesty.

Kino se přestěhuje na Chodov

Nejstarší multikino v republice s velkou pravděpodobností skončí v souvislosti s otevřením nového multiplexu Cinema City, který se buduje v rozšiřovaném obchodním centru Chodov. Poté bude nutné rozhodnout, co se s budovou stane dál. I když majitel zatím definitivní projekt nemá a spekulace o osudu budovy jsou podle něj předčasné, začíná se rýsovat prvotní představa.

Návrh majitele ohledně možného využití a rozšíření současné budovy představili architekti na výboru pro územní rozvoj Prahy 11. „Začínáme ve spolupráci s městem vymýšlet, co by se s objektem mohlo dít poté, co se kino přestěhuje na Chodov," uvedl jeden z autorů projektu Krištof Hanzlík s tím, že se jedná skutečně o prvotní vizi a že projekt je v úplných začátcích.

Návrh obsahuje i rozšíření stávající budovy

I tak rozproudil návrh na výboru poměrně plamennou diskuzi. Navrhuje totiž výrazné rozšíření stávající budovy, která by měla vyrůst do výšky zhruba odpovídající nedalekému dvanáctipatrovému paneláku a nabídnout 11,5 tisíce metrů čtverečních bydlení a šest tisíc metrů dalších služeb. Územní plán to dovoluje, znamenalo by to však zahuštění zástavby.

Podle předsedy výboru pro územní rozvoj Jana Mareše (TOP 09) je to na dané místo poměrně velké rozšíření, principiálně se ale proti bytům v lokalitě nestaví. „Majitel má oproti jiným projektům v Praze zajištěno dostatečné množství parkovacích míst v několikapatrovém parkovišti pod objektem," připomněl.

Proti plánům se staví bývalý starosta

Zároveň by městská část uvítala, kdyby část objektu zůstala zachována pro kulturní účely. „Jeden z našich návrhů byl, aby v novém objektu zůstal kulturní sál a jeden ze současných kinosálů se využil například pro divadlo, které na Jižním Městě není," zakončil Mareš.

Naopak proti načrtnutým plánům se staví Jiří Štyler (HPP 11), donedávna starosta jedenáctky. „Je to bezprecedentní zahušťování," uvedl s tím, že v lokalitě není na podobně rozsáhlý bytový projekt dostatečná dopravní obslužnost.

Čtěte také: Filmy ke 40. výročí Charty 77 uvádí pražské kino Ponrepo