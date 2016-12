Silnicím v okolí Prahy uleví dálnice. Zadarmo

Praha - Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová by ráda prodloužila trasu metra D z Písnice do Jesenice.I když jde zatím pouze o nápad, zlepšilo by to podle ní dopravní situaci na jihovýchod od Prahy. Podle pražského náměstka pro dopravu Petra Dolínka jsou to předčasné úvahy.