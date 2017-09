Silnice z Říčan do Uhříněvsi se uzavře

Praha - Od neděle bude plně uzavřená ulice Přátelství na trase z Říčan do Uhříněvsi v úseku K Říčanům K Netlukám. Důvodem nesjízdnosti ulice jsou závažné vady v konstrukci podkladních vrstev a podloží komunikace. Uzavírka silnice potrvá až do konce září.

Oprava. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Pro řidiče bude vyhrazeno hned několik objízdných tras. Ti, kteří budou mířit z Prahy, se do Říčan dostanou po vyznačené objížďce po ulici K Uhříněvsi do Kolovrat ulicí V Kuťatech, kterou bude vedena i objízdná trasa autobusů Pražské integrované dopravy ve směru z Prahy. V objížďce, po které doposud projížděli řidiči z Říčan do Prahy, se nic měnit nebude. Nákladním vozidlům, kromě vozů dopravní obsluhy, bude do ulice V Kuťatech zakázán vjezd.

Dojde ke změně autobusových tras

Aby trasou kloubové autobusy bezpečně projely, dojde k záměně jednosměrnosti v ulicích V Kuťatech a Rozdělená. Dojde proto také ke změně tras některých autobusových linek. Konkrétně se to dotkne autobusových linek 226, 227, 364, 381, 382, 383, 387 a 959.

U linek 226 a 227 ve směru Kolovraty bude trasa vedená beze změny. Ve směru na Uhříněves povede linka do zastávky Venušina a dále ulicemi V Kuťatech, Rozdělená, Přátelství a pak po své pravidelné trase.

Zastávka Uhříněský hřbito se během výluky ruší

Linka číslo 364 pojede beze změny do zastávky Uhříněves a pak ulicemi Přátelství, V Kuťatech, Za Podjezdem, Mírová, K Říčanům, K Poště, Přátelství až do zastávky Říčany, průmyslový areál Černokostelecká.

Ve směru Depo Hostivař pojede autobus do zastávky Říčany, průmyslový areál Černokostelecká beze změny a pak ulicemi Přátelství a K Uhříněvsi. Zastávka Uhříněvský hřbitov bude během výluky zrušená a ve směru na Říčany bude naopak nově zřízena zastávka na znamení Nad Parkánem v ulici K Říčanům.

Ke svým domovům budou muset obyvatelé ulice Přátelství dojít pěšky po chodníku vedoucím od kruhového objezdu. Možnost dojet na místo autem ve směru od křižovatky s ulicí K Říčanům budou moci lidé pouze po domluvě s odpovědným zástupcem stavby.