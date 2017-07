Sídliště na jihu Prahy zůstaly ráno bez metra

Praha – Neplánované přerušení provozu metra na červené trase C, které se protáhlo i do pondělní ranní dopravní špičky, si vynutila mimořádná událost ve stanici Chodov. Kvůli pádu člověka do kolejiště přestaly devět minut po šesté hodině jezdit soupravy podzemní dráhy mezi stanicemi Kačerov a Háje – tedy v oblasti velkých sídlištních celků, odkud právě po ránu vyrážejí do zaměstnání tisíce lidí.

Stanice byly uzavřeny a dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu X-C – ve srovnání s metrem je ale takové cestování nejen méně komfortní, ale také pomalejší. Uzavírka kvůli zásahu složek integrovaného záchranného systému se protáhla na dvě hodiny. ČTĚTE TAKÉ: Asi 300 milionů. Na tolik má přijít chystaný systém pro vyplácení důchodů

