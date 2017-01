Shodne se pražská vláda na dokončení Blanky? Možná už do konce roku

Praha - Městskému okruhu v podobě tunelového komplexu zoufale chybí pokračování. Neúplný vnitřní silniční obchvat Prahy se má dočkat pokračování, shodují se dopravní experti. Záležet bude na politické vůli či nevůli ho dostavět.

Už zkraje tohoto roku zřejmě začnou takzvané projekční práce na dostavbě chybějící části Městského okruhu mezi Trojou a Štěrboholy. Pravděpodobně tu vzniknou tři tunely a také mimoúrovňové křižovatky. O podobě stavby ovšem stále nepanuje shoda uvnitř magistrátní koalice.

Nejpozději do letošního prosince by však měla vyplynout politická shoda, jinak se zřejmě nestihne schválit projekt. Tento krok politici předběžně plánují na konec příštího roku.

Nikdo nechce odhadovat celkový rozpočet

Po patnácti měsících od otevření tunelového komplexu Blanka je zřejmé, že v některých částech metropole, jako například v Praze 7, se dopravní situace výrazně zlepšila. Jinde ale naopak nastaly komplikace, neboť chybí návazné silnice, které by valící se auta z různých částí tunelu plynule dál odváděly městem.

Celkový rozpočet nikdo nechce odhadovat. I proto loni opakovaně mluvil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) o Blance jako o sirotkovi. A zároveň si vytyčil prioritu stavbu severovýchodní části Městského okruhu dokončit.

Připravuje se veřejná soutěž

Jistý základ je již na světě trasování úseku je podchyceno v takzvaných Zásadách územního rozvoje. Jedná se však zatím jen o hrubé obrysy. I proto se již připravuje veřejná soutěž na oficiální projektanty. Výsledky jejich práce by pak měly vejít ve známost právě nejpozději na konci tohoto roku.

„Samotný projekt by měl být definitivně hotový do konce roku 2018, také jsme si už s dotčenými městskými částmi řekli, co jsou ve věci dostavby okruhu jejich priority," sdělil Petr Dolínek.

Plánované tunely asi zůstanou

Největší komplikací pro dostavbu v navrhované podobě je ale aktuálně postoj Strany zelených, která v rámci Trojkoalice sedí spolu s ANO a ČSSD ve vedení magistrátu. Podle jejich názoru jsou podzemní stavby a mimoúrovňové křižovatky zbytečné a celý projekt výrazně prodraží a zpomalí.

„Shoduji se s architekty a Institutem plánování a rozvoje Prahy, že Městský okruh má být levnější a rychlejší verze původního plánu. Tedy ne dálnice s tunely ve městě, ale úrovňový městský bulvár," trvá na svém předseda zastupitelského výboru pro dopravu Matěj Stropnický (Trojkoalice/SZ).

Povrchové vedení by posílilo bariéru v území

S takovým řešením zásadně nesouhlasí nejen Dolínek, ale právě i radnice Prahy 3, přes kterou část okruhu má vést. Ta považuje za zásadní, aby byly podle současného návrhu mezi Balabenkou a Štěrboholskou radiálou zachovány plánované tunely v maximální délce.

„Povrchové vedení by přivodilo příliš vysoké zátěže hlukem, emisemi a posílilo by bariéru v území. Pod zemí vedenou trasu bylo doporučeno nechat dále upřesňovat podrobnějšími průzkumy a projektovými fázemi," vysvětlila už dříve redakci Pražského deníku mluvčí Prahy 3 Michaela Luňáčková.

Fakta:Vnitřní okruh Prahy má po kompletní dostavbě měřit celkem 32 kilometrů. Už dnes je postaven úsek z Troji přes tunelový komplex Blanka, Strahovský tunel, tunel Mrázovka, Barrandovský most a Jižní spojku až ke Štěrboholské radiále. Dostavět zbývá ještě 8,8 kilometru, které spojí právě Štěrboholy s Trojou. První část Městského okruhu byla zprovozněna v 80. letech 20. století, naposledy byl v září roku 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.

