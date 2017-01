Sherwood protne tramvaj. Vinohrady spojí s nádražím

Praha - Cesta z hlavního nádraží na tramvaj už nemusí být tak dlouhá. Město vybuduje skrz Vrchlického sady novou trať, která propojí Vinohrady s centrem a usnadní přestup z vlaku na hromadnou dopravu.

Vrchlického sady. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jiří Koťátko

Zhruba pět minut trvá, než se člověk dostane pěšky od hlavního nádraží k jedné ze dvou nejbližších tramvajových zastávek. V budoucnu by se to mohlo změnit. Praha hodlá vybudovat tramvajovou trať, která propojí hlavní nádraží a Vinohrady.

Tramvaje by mohly vést skrze Vrchlického sady

Jde o stavbu, která by ulehčila dopravně přetížené Ječné, což je zatím jediné místo, přes které jsou Vinohrady tramvajemi propojeny s centrem. Institut plánování a rozvoje hlavního města (IPR) proto vypracoval několik variant, jak Vinohrady se středem města propojit poblíž Národního muzea. Tam už tramvaje jezdí, takto by se koleje jen protáhly do Bolzanovy ulice, kudy už soupravy jezdí nahoru na Žižkov.

Z pěti možností je nejvíce preferovanou ta, která doporučuje vést tramvaje skrze Vrchlického sady, kterým se kvůli jejich zanedbanosti a určité nebezpečnosti přezdívá Sherwood.

Zatím není rozhodnuto, zda trať povede od nádražní budovy

„Jsou tu však určitá rizika. Musela by se kvůli projíždějícím tramvajím zesílit stropní deska vestibulu stanice metra Muzeum," uvedl Zdeněk Zděradička z IPR.

„V únoru by to měli projednat radní hlavního města. Nejvýhodnější varianta je, aby tramvaj projížděla přímo kolem hlavního nádraží," podpořil návrh vést tramvaj sady náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Zatím není rozhodnuto, zda trať povede od nádražní budovy ke stávajícím kolejím na Žižkov i dále parkem nebo od odbavovací haly sjede do Opletalovy ulice. „To ještě nechám na odborném posouzení," doplnil Dolínek.

Opletalova znamená problémy s jedničkou

S tímto řešením však nesouhlasí zástupci Strany zelených. „Jde o nejvíce klikatou variantu a navíc tak zaniká podstatný park v centru města," řekl předseda dopravního výboru Matěj Stropnický. Podle něj by bylo vhodné, aby IPR vypracoval i variantu, kterou zavrhl, a to vést tramvaje přes strop odbavovací haly hlavního nádraží.

Podle Dolínka hlavní město prověří na přání Stropnického i tuto variantu, vedenou jako Wilsonova. Za Vrchlického sady si ale stojí. „Park nezanikne. Koleje budou zapuštěné do země, aby se přes ně dalo plynule přecházet. Naopak je tramvaj výzva pro to, že se mohou sady zkultivovat," sdělil náměstek primátorky.

Městská část se může odvolávat

Existuje ještě jedna varianta, kudy vést tramvaj, a to Opletalovou ulicí. U ní je však problematické, že by se musely vrátit tramvaje na Václavské náměstí, proti čemuž dlouhodobě brojí vedení Prahy 1. Kdyby však hlavní město opravdu chtělo vrátit tramvaje na místo, kterým historicky vedly, bylo by to možné i bez podpory městské části.

„Je to jako s každou stavbou, kterou chcete realizovat v rozporu s názorem městské části. Městská část se může odvolávat a činit komplikace, jako to známe z projednávání revitalizace Václavského náměstí. Ale hypoteticky je to možné udělat i bez podpory městské části," vysvětlil Stropnický.

Magistrála se může přesunout za Muzeum

Jelikož se však chce magistrát vyhnout konfrontaci s Prahou 1, preferuje tramvaje vedoucí Vrchlického sady. S tím souvisí i další změny, které by u hlavního nádraží a Václavského náměstí mohly nastat.

Na střeše nádraží by měl vzniknout podle náměstka primátorky autobusový terminál, na němž by se vysazovali cestující. V současnosti se toto děje ve Wilsonově ulici před Fantovou kavárnou.

Muzeum by se mohlo propojit s Václavským náměstím

Budova nádraží z této strany je však ve špatném stavu, a proto by bylo podle Dolínka vhodnější, aby tam lidé vystupovali z autobusů výjimečně.

„V souvislosti s tramvajemi je také vhodný okamžik pro to, abychom začali řešit možný přesun magistrály za budovu Národního muzea. Muzeum by se tak propojilo s Václavským náměstí," uvedl Dolínek.

