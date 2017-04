V Praze řádí psí zabijáci. Vyhlazují muflony i ovce

Sedm mrtvých muflončat. To je skóre neznámého psa, který se prohnal stádem na kraji Kunratického lesa. Podobných případů v poslední době přibývá. Policie na pejskaře však nemá páku. Většinou ho totiž nenajde.

Jedno z muflončat, které uhnal a zakousl volně pobíhající pes na kraji Kunratického lesa.Foto: Facebook Lesy hl. města Prahy

Zajíci, mláďata kosů nebo například ježci. Nejen na ně můžou pejskaři narazit na řadě míst metropole. Jeden z mnoha smutných případů, kdy si domácí mazlíček vyzkoušel roli lovce, se odehrál o víkendu. Životem zaplatilo sedm mufloních mláďat žijících u Thomayerovy nemocnice v Krči.

Lesy hl. města apelují na pejskaře

„Mláďata před psími zuby nedokážou utéct a střet pro ně obvykle končí tragicky," uvedly Lesy hlavního města Prahy na sociální síti. Případ mezi lidmi zvedl vlnu solidarity. „Pes může být vychovaný a poslušný, ale není to stroj, je to živý tvor, a tudíž má pudy a vlastní hlavu. Člověk nikdy nemůže ovlivnit, co pes pobíhající na volno udělá. Těch miminek je škoda. Majitelé psů by měli škodu uhradit," okomentovala například Tereza Koutová na Facebooku.

Incident vyvolal u řady Pražanů rozhořčení. „Pes za to nemůže, když má páníčka, který na jeho výchovu evidentně nestačí, profackovat ho…" zareagovala Zdeňka Bílková.

Lesy hlavního města tak vyzývají pejskaře, aby drželi své psy na exponovaných místech na vodítku. „Apelujeme, aby si vážili nejen svého psa, ale také ostatních zvířat, pro něž je Praha domovem," uvedly na sociální síti.

Zajíci a ti druzí

Případ mladých muflonů rozhodně není ojedinělý. Většina zranění mláďat, která se dostanou do záchranných stanic, pochází právě od psích mazlíčků. Například v Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, kterou provozují Lesy hl. m. Prahy, přijali za poslední týden 81 mláďat, od počátku dubna se číslo vyšplhalo na hodnotu 115.

Jedním z nedávných zvířecích pacientů stanice byl například ježek Herbert. S tím si „pohrál" pes v parku na Pankráci a přitom mu vykousl kus kůže. Ani bodliny totiž ježka před psími zuby neochrání.

Před velikonočními svátky například zabloudilo několik zaječích mláďat téměř do centra Prahy. Jedno sice zmateně zaběhlo do domu ve Vršovicích, druhé na Smíchově chytil pes, naštěstí mu neublížil, odnesl si ho ale domů. O zajíčky se poté postarali zaměstnanci stanice, kterou provozuje Český svaz ochránců přírody, tedy Pražské zvířecí záchranky.

Napadení na pastvě

S volně pobíhajícími psy mají zkušenosti i ovce a kozy, které v metropoli spásají chráněná území. Pravidelně se stává, že volně pobíhající mazlíček se rozhodne stádo prohnat. „Řešíme takové incidenty v sezóně téměř každý měsíc, zvířata se pokouší utéct a dochází ke škodám," uvedl před nedávnem Jiří Rom, specialista péče o chráněná území z magistrátu.

U řady případů se jedná o nešťastné náhody, kdy majitel psa podcení situaci a svého psa neuhlídá. Často to ale také dělají záměrně. Chtějí totiž svým mazlíčkům dopřát zážitek z lovu. „Je ale velmi obtížné tyto incidenty prokázat," dodal Rom.

Zločin a trest

Potrestat viníka je téměř nemožné. Policie by totiž musela daného člověka chytit přímo při činu nebo mít například záznam z kamery. „Není možné řešit věc ex post, navíc se nám nestává, že by někdo zavolal, že se něco obdobného děje," okomentovala mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Navíc jak přesně by měli střet divokého zvířete s domácím strážníci řešit, není podle jejích slov jasné. Jediné, za co by zřejmě mohl majitel mazlíčka pykat, je porušení vyhlášky o volném pohybu psů. V metropoli totiž bez vodítka můžou psi pobíhat pouze na vyhrazených místech.

Zvěř na každém kroku

Sezóna mláďat je na svém počátku a potrvá přibližně do srpna. V současné době tak můžou Pražané v metropoli narazit nejčastěji na mláďata zajíců, kachen divokých a hrdliček. „Brzy k nim přibudou mláďata dalších zpěvných ptáků, kun či srnčata," vyjmenovala Zuzana Pokorná ze Záchranné stanice pro volně žijící živočichy.

Potkat mládě je možné téměř všude. Zajíci se vyskytují zejména v parcích a na sídlištích. „Srnčata se nejčastěji zdržují na okrajích lesů a na loukách, například v Kunratickém lese či v Divoké Šárce," vysvětlila Pokorná.