Senátoři kritizují Zemana za znevažování ústavy, případně zasáhnou

Třetina senátorů kritizuje prezidenta Miloše Zemana za znevažování ústavy během nynější vládní krize. V prohlášení zaslaném dnes sdělili, že jsou připraveni konat. Ze zákona může Senát navrhnout ústavní žalobu na prezidenta. Prohlášení podepsalo 27 senátorů. K přijetí návrhu žaloby na prezidenta je třeba souhlas třípětinové většiny senátorů přítomných na dané schůzi. Celkem je senátorů 81.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v minulých dnech oznámil, že podá demisi, aby otevřel cestu k řešení situace kolem ministra financí Andreje Babiše (ANO). Názor změnil s vysvětlením, že prezident si vykládá ústavu tak, že by měl z vlády odejít pouze premiér. To by podle Sobotky nevyřešilo příčinu vládní krize. Proto dnes oznámil, že demisi nepodá a poslal Zemanovi návrh na Babišovo odvolání. I ten ale Hrad zpochybňuje.

"Považujeme za nepřijatelné osobní útoky na předsedu vlády jako hlavu vrcholného orgánu výkonné moci a znevažování autority ústavních institucí v přímém televizním přenosu při tzv. předávání demise předsedy vlády," oznámili senátoři v prohlášení. Respekt k úřadu prezidenta je podle nich součástí politické praxe, ale nelze tolerovat případné protiústavní kroky.

"Klíčovou pojistkou je mechanismus vyvození ústavní odpovědnosti za hrubé porušení ústavního pořádku. Jako senátoři jsme si vědomi, že naší rolí není pouze přihlížet, ale, bude-li toho třeba, konat," sdělili. Senát může se souhlasem většiny poslanců podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky pro hrubé porušení ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Ústavní soud pak může prezidenta zbavit funkce.

Zhruba polovina senátorů, kteří prohlášení podepsali, je z KDU-ČSL, nebo byli zvoleni za KDU-ČSL. Podpisy připojili i senátoři za STAN, ODS, Stranu zelených, TOP 09 nebo ČSSD.

Sobotka na čtvrteční schůzku s hlavou státu dorazil bez demise svého kabinetu, Zeman však nechal na Pražském hradě připravit sál, jako by premiér demisi přinesl. Prezident pak prohlásil, že očekával demisi, a přednesl proslov, jako by demisi převzal. V médiích pak Zeman uvedl, že jediný, kdo by měl vládu opustit, je Sobotka. Premiér poté poslal na Hrad návrh na odvolání vicepremiéra Babiše, Hrad ale platnost návrhu zpochybnil.

Podle knižního komentáře předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského znamená přijetí demise premiéra demisi celé vlády, ačkoliv to ústava výslovně nestanoví. Podle knihy je také prezident povinen vyhovět premiérovu návrhu na odvolání člena vlády, byť to nemusí vždy učinit okamžitě, ale třeba až po politických jednáních.