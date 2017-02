Senátor i radní. Politici rádi kombinují funkce

Praha /INFOGRAFIKA/ - Hřát se v zastupitelstvu a zároveň v parlamentu není pro pražské politiky žádný problém. Otázkou zůstává, jestli všechny funkce stíhají.

Zasedání zastupitelstva. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

I když byl původně mandát v parlamentu myšlen jako práce na plný úvazek, voličům, zdá se, souběh funkcí příliš nevadí. Pokud nepřekročí rozumnou mez. A to nejen v případě zastupitelů, kde není časová náročnost tak velká, ale i u starostů a radních. Ze 34 poslanců a senátorů zvolených v metropoli sedí na dvou židlích 14 z nich. Najdeme mezi nimi dokonce dva starosty.

Čtěte také: Opozice Prahy 11 se pokusila neúspěšně odvolat starostu Jiravu

Praha potřebuje podporu v legislativním procesu

Nic špatného na souběhu více funkcí nevidí ani sami politici. Například současná starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09) by ráda v roce 2018 obhájila svůj post v čele radnice a zároveň se dostala do Senátu.

„Velkou inspirací je mi senátor Jaroslav Kubera, který je zároveň primátorem Teplic. Připadá mi to velice dobré," uvedla Hujová pro Pražský deník. „Praha, ač se to nezdá, potřebuje v legislativním procesu podporu. Třeba i kvůli zákonu o hlavním městě," dodala.

ODS nepřipravuje pravidlo proti omezení kumulace funkcí

Do Poslanecké sněmovny se starostka trojky kandidovat nechystá. Na rozdíl od další pražské starostky Jany Černochové (ODS). Ta radnici dvojky dirigovala v letech 2006 až 2010 a nově je v jejím čele od roku 2012. Od roku 2010 je zároveň poslankyní a mandát letos bude s největší pravděpodobností obhajovat.

Podle šéfa pražské ODS Filipa Humplíka to vůbec nevadí. „Když chce někdo obě funkce skloubit a zvládne to, tak to není problém. Například Bohuslav Svoboda velmi dobře zvládá poslaneckou i zastupitelskou funkci, stejně tak Jana Černochová roli poslankyně a starostky," uvedl s tím, že žádné pravidlo proti omezení kumulace funkcí strana nepřipravuje.

Více postů skloubit nejde, myslí si někteří

Výjimečný není ani opačný názor. Například bývalá místostarostka Prahy 2 Jana Duchková se domnívá, že post starosty velké městské části a poslanecký mandát se dají skloubit jen velmi obtížně.

„Paní Černochovou jsem zastupovala. Vím tedy, o čem mluvím. Všimla jsem si, jak často se kvůli ní měnily termíny schůzí a jak často v úřadě nebyla. Den má prostě pro všechny jen 24 hodin a všechno zvládat nelze," myslí si.

Čtěte také: Ludvík skončil v radě Prahy 13, nahradí ho Hošna

V ústavní funkci má člověk velký podpůrný aparát

Podobný názor má i loni zvolený senátor Ladislav Kos (HPP11). Ten byl do loňského března místostarostou v Praze 11 a podle svých slov by obě funkce kombinovat nechtěl. „Funkci senátora a uvolněného radního bych nezastával. Myslím si, že to nejde dělat pořádně, a to hlavně pro někoho, kdo je v obou pozicích relativně krátce," mínil.

To další nově zvolená senátorka Renata Chmelová z Prahy 10 je méně skeptická. „V ústavní funkci má člověk poměrně velký podpůrný aparát. Takže si myslím, že kombinace třeba pražského radního a ústavního činitele je možná. Ale jenom za předpokladu, že máte vybudovaný dobrý tým spolupracovníků," shrnula.