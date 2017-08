Sen o Lize mistrů? Slavia je v euforii, Plzeň zkolabovala

Praha - Fotbalisté Slavie i přes porážku v Borisově postoupili do 4. předkola. Naopak Viktoria doma totálně selhala.

Hráči Slavie. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Takhle vypadá klika. Fotbalisté Slavie si včera vybrali vážně šťastný den. Český šampion prošel do play-off Ligy mistrů, ačkoli nezvládl odvetu s BATE Borisov. Hrdinou dvojzápasu se stal kapitán Milan Škoda. Gól dal před týdnem při domácí výhře 1:0, gól dal i včera při porážce 1:2. Eden si na podzim užije pohárové bitvy v Evropě!

Svěřenci Pavla Vrby přivezli remízu

To samé sice stále můžou zažít i v Plzni, ale se snem o milionářské Lize mistrů se po včerejším hororovém večeru musí rozloučit. Probuzení ze slastného snění nemohlo být surovější. Viktoria doma před svými natěšenými fanoušky prohrála 1:4 s rumunským FCSB. Jedním slovem potupa.

Svěřenci trenéra Pavla Vrby si z Bukurešti přivezli nadějnou remízu 2:2, jenže včera po půli o gól prohrávali. V 64. minutě sice srovnal Michael Krmenčík, to ale byla plzeňská labutí píseň. Hosté pak třemi góly v rychlém sledu rázně ukončili diskusi.

Soupeř zaslouženě postoupil

„Je to veliké zklamání. Všechny góly jsme inkasovali po hrubkách. Prohráli jsme si to sami,“ posteskl si obránce Lukáš Hejda. Mimochodem před třemi lety Plzeň doma prohrála 1:4 s jiným rumunským celkem, Ploještí. Tehdy u toho Vrba nebyl, nyní si to „užil“ na vlastní kůži.

„Soupeř zaslouženě postoupil. Je to facka,“ uznal kouč. Domácím v závěru tekly nervy, Krmenčík byl po zkratu vyloučen. Plzeň přesto dostane šanci zahrát si alespoň o Evropskou ligu.

Vydřený postup

A Slavia? Také nezářila. Hráči v červenobílých dresech chybovali jak v obraně, tak v útoku. Trápení odstartovalo hned v úvodu po zmatcích se před brankářem ocitl sám Nikolaj Signěvič. Jeho lob zapadl za Jana Laštůvku. Důležitý okamžik se ale odehrál před poločasem. Hosté vybojovali rohový kop. Danny po přetahované ve vápně čekal, čekal, až se dočkal. Rozehrál a skvěle! Balon spadl přímo na hlavu Milana Škody. Gól 1:1!

Slavia zase znervózněla

V tu chvíli moderní aréna v Borisovu ztichla. Jen malý hlouček slávistických fandů jásal. Běloruský šampion však hned po pauze vrátil vedení na svou stranu, když se trefil Igor Staševič.

Slavia zase znervózněla, závěrečný tlak ovšem se štěstím ustála. „Je super, že jsme to zvládli. V posledních vteřinách to bylo něco šíleného. Byli jsme pod tlakem, byly to hrozné nervy,“ oddechl si Škoda.

Český šampion však přežil, už má jistou Evropskou ligu. A dál může snít i o její slavnější a štědřeji dotované sestře a těšit se na páteční los. Pokladník se zase může těšit na pěknou odměnu (nyní minimálně 150 milionů korun).