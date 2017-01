Segwaye jezdí za zónou zákazu, ve které jen stojí

Praha - Zákaz vjezdu samovyvažovacích vozítek typu segway do širšího centra metropole, který začal platit před měsícem, jejich uživatelé masivně neporušují. Zčásti nahradily segwaye elektrické koloběžky, na něž se zákaz nevztahuje. I tak se lidé z firem, které vozítka segway půjčují turistům, dostávají do konfliktu se strážníky. Některé půjčovny změnily taktiku a vozítka do zakázané zóny jen dovezou ukázat – jako reklamní poutač. Klienty pak dopraví do míst, kde je jízda legální – byť nejde o ty historické lokality, jejichž projížďka s průvodcem bývala v minulosti lákadlem.

Segway v Praze.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Zákaz vjezdu tak sice neporušují, v pořádku však tohle jednání není kvůli jiným platným normám, připomněla vedoucí kanceláře ředitele Městské policie Praha Irena Seifertová. Další pokuty padly na Praze 2 Jednak dochází k neoprávněnému záboru veřejného prostranství, za což již padly dvě blokové pokuty, jednak může být toto jednání kvalifikováno jako nerespektování zákazu pouliční reklamy nebo porušení tržního řádu nedovolaným nabízením služby. Tři případy již strážníci předali k dalšímu řešení úředníkům ve správním řízení. Další pokuty navíc padly na Praze 2, z níž do „zakázané zóny" spadá jen část. Tam, kde zákaz neplatí, segwaye vytlačené z památkové rezervace smějí – někteří jezdci se tam však prohánějí takovým způsobem, že se chodci cítí ohroženi (právě na takové jednání v historickém centru Prahy si stěžovali občané i zástupci radnic předtím, než byla přijata vyhláška s vymezením rozsáhlé zóny zákazu vjezdu). Dva průvodci cizinců platili pokuty, prohřešky turistů strážníci podle Seifertové řešili domluvou. Čtěte také: Provozovatelé segway začali v Praze vozítka používat jako poutače

